Общество 14.04.2023 в 16:11

Агитбригада из Бурятии вновь выступила в зоне СВО

Всего артисты из республики дали семь концертов в ДНР, Запорожье, Херсонской области и в Крыму
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Текст: Номер один
Агитбригада из Бурятии вновь выступила в зоне СВО
Творческая группа Бурятии побывала в зоне СВО, где навестила наших воинов и выступила с концертами по поручению главы республики Алексея Цыденова, сообщили в его пресс-службе.

Артисты агитбригады - Дарима Цырендодопова, Еши Дармахеев, Татьяна Штырева, Виталий Заиграев поддержали боевой дух бойцов, исполняя родные, всем знакомые мелодии и песни.



 «Каждая встреча с солдатами – очень трепетная. Я уже не первый раз выезжаю, и невозможно остановиться, огромное желание отправиться туда, к ребятам. У меня есть такая огромная возможность, я могу их поддержать, помочь им, пусть не с автоматом в руках, но с микрофоном», - рассказала Дарима Цырендондопова, певица, гвардии младший сержант, солистка военного оркестра 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады воздушно-десантных войск Вооружённых Сил РФ.

Всего артисты из Бурятии дали семь концертов в ДНР, Запорожье, Херсонской области и в Крыму.

«Наши земляки на передовой, успешно исполняют свой воинский долг и боевую задачу. Наши бойцы демонстрируют мужество и героизм, защищая безопасность нашей страны, ее будущее и развитие. В эти дни им особенно важна поддержка родных, близких, земляков. Наши артисты, которые представляют красоту, силу и мощь нашей культуры отправились для поддержки боевого духа наших военных», - отметил Алексей Цыденов.



 Напомним, Бурятия – один из первых регионов России, который выступил с инициативой организации выезда своих артистов для выступлений в госпиталях Крыма, Донецкой и Луганской народных республик и на территории Украины. Это уже третья агитбригада, побывавшая с важной миссией в зоне СВО.

Фото: egov-buryatia.ru
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