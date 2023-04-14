Агитбригада из Бурятии вновь выступила в зоне СВО

Творческая группа Бурятии побывала в зоне СВО, где навестила наших воинов и выступила с концертами по поручению главы республики Алексея Цыденова, сообщили в его пресс-службе.Артисты агитбригады - Дарима Цырендодопова, Еши Дармахеев, Татьяна Штырева, Виталий Заиграев поддержали боевой дух бойцов, исполняя родные, всем знакомые мелодии и песни.«Каждая встреча с солдатами – очень трепетная. Я уже не первый раз выезжаю, и невозможно остановиться, огромное желание отправиться туда, к ребятам. У меня есть такая огромная возможность, я могу их поддержать, помочь им, пусть не с автоматом в руках, но с микрофоном», - рассказала Дарима Цырендондопова, певица, гвардии младший сержант, солистка военного оркестра 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады воздушно-десантных войск Вооружённых Сил РФ.Всего артисты из Бурятии дали семь концертов в ДНР, Запорожье, Херсонской области и в Крыму.«Наши земляки на передовой, успешно исполняют свой воинский долг и боевую задачу. Наши бойцы демонстрируют мужество и героизм, защищая безопасность нашей страны, ее будущее и развитие. В эти дни им особенно важна поддержка родных, близких, земляков. Наши артисты, которые представляют красоту, силу и мощь нашей культуры отправились для поддержки боевого духа наших военных», - отметил Алексей Цыденов.Напомним, Бурятия – один из первых регионов России, который выступил с инициативой организации выезда своих артистов для выступлений в госпиталях Крыма, Донецкой и Луганской народных республик и на территории Украины. Это уже третья агитбригада, побывавшая с важной миссией в зоне СВО.Фото: egov-buryatia.ru