«Для нашей Родины мы строим крылья на века»

Общество 14.04.2023 в 16:54
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Рабочий У-УАЗ Дмитрий Чебунин записал гимн клепальщиков в стиле хип-хоп
Текст: Номер один
Рабочий Улан-Удэнского авиационного завода записал гимн клепальщиков в стиле хип-хоп. «Вертолеты России» (входят в Ростех) предоставили РИА Новости эксклюзивную запись трека.
В песне автор, рабочий-клепальщик Дмитрий Чебунин, рассказывает о своей профессии и ее значении в выпуске вертолетов. В припеве автор отмечает, что нет значения, где ты клепаешь, все равно твоя миссия важна и нелегка.
Клип для хип-хоп композиции был снят непосредственно на производстве. В нем также использована нарезка с полетами вертолетов, выпускаемых предприятиями холдинга.
Как рассказал РИА Новости исполнитель, писать музыку «плотно» он начал год назад, свое творчество относит к стилям хип-хоп и рэп. На У-УАЗ Чебунин работает уже 10 лет и своим любимым вертолетом назвал Ми-8, при этом сравнив его с басовой партией в хип-хопе - знаменитым сэмплом 808.
Клип можно посмотреть здесь.
Фото: «Вертолеты России»/скриншот
В песне автор, рабочий-клепальщик Дмитрий Чебунин, рассказывает о своей профессии и ее значении в выпуске вертолетов. В припеве автор отмечает, что нет значения, где ты клепаешь, все равно твоя миссия важна и нелегка.
Клип для хип-хоп композиции был снят непосредственно на производстве. В нем также использована нарезка с полетами вертолетов, выпускаемых предприятиями холдинга.
Как рассказал РИА Новости исполнитель, писать музыку «плотно» он начал год назад, свое творчество относит к стилям хип-хоп и рэп. На У-УАЗ Чебунин работает уже 10 лет и своим любимым вертолетом назвал Ми-8, при этом сравнив его с басовой партией в хип-хопе - знаменитым сэмплом 808.
Клип можно посмотреть здесь.
Фото: «Вертолеты России»/скриншот