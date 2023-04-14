В Улан-Удэ помыли голову Ленина

В рамках мероприятий по мойке памятников и скульптур сегодня работники Комбината по благоустройству Улан-Удэ помыли памятник Ленину на площади Советов. Как сообщили в мэрии города, памятник почистили с помощью моющих средств и воды без использования химикатов, чтобы не повредить поверхность.Комбинат приступил к мойке памятников и скульптур 6 апреля в рамках подготовки к летнему периоду. Мобильная бригада комбината уже помыла фигуры национальных бурятских воинов-богатырей – баторов с обеих сторон «Богатырского» моста. Позже специалисты приступят к мойке скульптур на мосту «Бегущие лани».Фото: мэрия Улан-Удэ