Общество 14.04.2023 в 18:02

В Бурятии осуждены организатор доставки наркотиков в колонию и его подельники

Чайная коробка с зельем обернулась для них колонией строгого режима на сроки от 2,5 до 3,5 лет  
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Текст: Номер один
В Бурятии осуждены организатор доставки наркотиков в колонию и его подельники
В Улан-Удэ Железнодорожный районный суд приговорил четверых жителей Бурятии к реальному лишению свободы за незаконный оборот наркотических средств, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Подсудимые признаны виновными в «покушении на незаконное приобретение наркотических средств, совершенное в крупном размере» и «покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере».

Судом установлено, что 22-летний уроженец Джидинского района, отбывающий наказаний в колонии-поселении, пытался организовать передачу наркотиков на территорию исправительного учреждения под видом чайной коробки. В октябре 2022 года при попытке передачи он и трое соучастников задержаны сотрудниками линейного отдела полиции.
В ходе предварительного следствия все четверо подсудимых полностью признали вину и раскаялись.

Суд, с учетом мнения государственного обвинителя – помощника Бурятского транспортного прокурора, назначил наказание организатору пересылки в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, остальным сбытчикам наркотиков – от 2,5 до 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
Приговор суда не вступил в законную силу.

Фото: pixabay.com
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