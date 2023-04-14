В Бурятии осуждены организатор доставки наркотиков в колонию и его подельники

В Улан-Удэ Железнодорожный районный суд приговорил четверых жителей Бурятии к реальному лишению свободы за незаконный оборот наркотических средств, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.Подсудимые признаны виновными в «покушении на незаконное приобретение наркотических средств, совершенное в крупном размере» и «покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере».Судом установлено, что 22-летний уроженец Джидинского района, отбывающий наказаний в колонии-поселении, пытался организовать передачу наркотиков на территорию исправительного учреждения под видом чайной коробки. В октябре 2022 года при попытке передачи он и трое соучастников задержаны сотрудниками линейного отдела полиции.В ходе предварительного следствия все четверо подсудимых полностью признали вину и раскаялись.Суд, с учетом мнения государственного обвинителя – помощника Бурятского транспортного прокурора, назначил наказание организатору пересылки в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, остальным сбытчикам наркотиков – от 2,5 до 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.Приговор суда не вступил в законную силу.Фото: pixabay.com