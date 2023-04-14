Общество 14.04.2023 в 18:47

В Бурятии выбрали лучшие проекты по гражданско-патриотическому воспитанию

Победители получили гранты на их реализацию
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии выбрали лучшие проекты по гражданско-патриотическому воспитанию
13 апреля БГУ совместно со студенческим патриотическим клубом «Я Горжусь!» при поддержке администрации главы Бурятии и Комитета по межнациональным отношениям определили лучшие проекты, посвященные гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи.

В конкурсе приняли участие:

– студенты профессиональных учебных заведений среднего профобразования;

– студенты высших учебных заведений;

– члены общественных и волонтерских организаций.

Победителями проектной сессии стали следующие инициативы:

1. Цикл документальных фильмов "Солдаты Победы" Сотнич Е.М. (канал "Красная вилка", Гимназия №33").

2. Проект «Помню и горжусь» - Гостева С.М. (ГБПОУ "Бурятский республиканский индустриальный техникум" Хоринский филиал).

3. Проект "Судьбы бывших малолетних узников фашистских концлагерей – живые истории" Битухеевой С.Э., Ступаковой У.А., Каймоновой А.М., Носковой К. Д. (ФГБОУ ВО "Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова").

4. Интерактивная выставка «Образ российского солдата» Бадмаринчинова Б.Д. (ФГБОУ ВО "Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова".

5. Инсценировки отрывка из повести Б. Васильева "А зори здесь тихие" (для детей с ограниченными возможностями здоровья) Дамдиновой О.О. и Бандеевой Н.Б. (ГБПОУ "Байкальский многопрофильный колледж").

6. Социально - значимый проект «Своих не бросаем» Баранчуговой В.И. (ГБПОУ «Бурятский республиканский индустриальный техникум» Хоринский филиал).

7. Конкурс музыкальных композиций и песен «Отечества достойные сыны» Овчинниковой Т.В. (ГБОУ "Бурятский республиканский индустриальный техникум").

8. Лекторий «Коротко о внешней политике РФ» Сартакова А.А. (ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова»).

9. Проект «Он вернулся Героем» Мироновой В.А. (ГБОУ «Бурятский республиканский индустриальный техникум»).

10. Проект "Три цвета Родины" Подкорытовой Е.Р. (ФГБОУ ВО "Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова").

Также были выделены 3 дополнительные номинации от спонсоров:

АО «Читаэнергосбыт» выделило проекты "Создание многофункционального зала" Доржиевой Э.Р. (ГБПОУ «Гусиноозерский энергетический техникум») и Исследование «Герои нашего колледжа» Зелениной К.А. (ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им. М.Н. Ербанова»);

Байкальский банк ПАО «СберБанк» выделил проект Детской образовательной передачи «Селенга. Сохраним Байкал!» Сотнич Е.М. (канал "Красная вилка", Гимназия №33").

Победители получили микрогранты на реализацию проектов.

Фото: БГУ

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