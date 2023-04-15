Общество 15.04.2023 в 13:51

В Бурятии несовершеннолетних ждёт патриотическое воспитание

Зампрокурора побывали в Заиграевском СРЦН
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Текст: Номер один
В Бурятии несовершеннолетних ждёт патриотическое воспитание

Заместители прокурора республики Дмитрий Хобраков и Алексей Шевченко побывали в Заиграевском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. На встрече также присутствовала уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина.

Работники прокуратуры и уполномоченный по правам ребенка познакомились с воспитанниками центра, посмотрели творческие номера и вручили детям подарки. С трудовым коллективом обсуждались вопросы как спортивно-оздоровительного развития, так и патриотического воспитания несовершеннолетних.

 

Фото: прокуратура Республики Бурятия

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