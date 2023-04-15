В Бурятии несовершеннолетних ждёт патриотическое воспитание

Заместители прокурора республики Дмитрий Хобраков и Алексей Шевченко побывали в Заиграевском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. На встрече также присутствовала уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина.

Работники прокуратуры и уполномоченный по правам ребенка познакомились с воспитанниками центра, посмотрели творческие номера и вручили детям подарки. С трудовым коллективом обсуждались вопросы как спортивно-оздоровительного развития, так и патриотического воспитания несовершеннолетних.

Фото: прокуратура Республики Бурятия