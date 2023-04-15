В Улан-Удэ пройдёт льготная стерилизация домашних животных

В столице Бурятии вновь объявили льготную стерилизацию. Акция пройдет с 17 по 21 апреля во всех филиалах городской ветеринарной станции. Владельцам животных нужно будет оплатить только расходные материалы.

В течении рабочей недели можно будет провести необходимую операцию по доступной цене. Так как стоимость процедуры во время акции намного ниже, чем в обычные дни. Процесс займёт около 30 минут.

Для записи питомца на стерилизацию обращайтесь в ветеринарные городские станции:



- yл. Зoи Kocмoдeмьянcкoй д.12: 4З-79-71, 41-89-14;



- yл. Poдины д. 11: 18-00-05;



- yл. Шyльцa, д. 4: 18-00-25.





Фото: Номер один