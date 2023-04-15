Общество 15.04.2023 в 14:28
В Улан-Удэ пройдёт льготная стерилизация домашних животных
Оплатить нужно будет только расходные материалы
Текст: Номер один
В столице Бурятии вновь объявили льготную стерилизацию. Акция пройдет с 17 по 21 апреля во всех филиалах городской ветеринарной станции. Владельцам животных нужно будет оплатить только расходные материалы.
В течении рабочей недели можно будет провести необходимую операцию по доступной цене. Так как стоимость процедуры во время акции намного ниже, чем в обычные дни. Процесс займёт около 30 минут.
Для записи питомца на стерилизацию обращайтесь в ветеринарные городские станции:
- yл. Зoи Kocмoдeмьянcкoй д.12: 4З-79-71, 41-89-14;
- yл. Poдины д. 11: 18-00-05;
- yл. Шyльцa, д. 4: 18-00-25.
Фото: Номер один
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