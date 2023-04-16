Жителей Улан-Удэ обсчитали на 430 тысяч рублей

Как показала практика, борьба за свои права зачастую приводит к положительному результату. Так, жители дома №42а по улице Ключевская возмутились большими суммами, начисленными им за тепло и отправили жалобу в муниципальную жилинспекцию.Надзорный орган установил, что собственникам квартир начислена плата за объем тепловой энергии, превышающий фактические показатели общедомового прибора учета тепловой энергии.- По результатам проверки ПАО «ТГК-14» было выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Предписание ПАО «ТГК-14» оспорено в Арбитражном суде Бурятии. По решению Арбитражного суда РБ предписание признано законным и обоснованным. Затем это решение обжаловано ПАО «ТГК-14» в апелляционном порядке. Постановлением Четвертого арбитражного апелляционного суда решение Арбитражного суда РБ оставлено без изменения, апелляционная жалоба – без удовлетворения, - сообщили в пресс-службе мэрии Улан-Удэ.В общей сложности жильцов обсчитали на 430 с лишним тысяч рублей. Теплоэнергетикам пришлось вернуть эту сумму на лицевые счета собственников.Фото: russianstock.ru