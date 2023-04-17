В Улан-Удэ металлические гаражи перенесут на специальные площадки

В мэрии Улан-Удэ не смогли сказать, сколько металлических гаражей сейчас установлены на территории города. В настоящее время планируется провести их инвентаризацию, и подготовительная работа в самом разгаре.После инвентаризации с владельцами гаражей проведут широкую работу по улучшению внешнего вида их «домиков для машин». Ведь зачастую они выглядят неподобающе – грязные, ржавые, расписанные граффити. А гаражи-нарушители правил размещения будут перемещать.За наведение порядка в гаражной сфере взялись плотно.В динамично развивающихся юго-западных микрорайонах города решился вопрос о площадке для металлических гаражей, которые были убраны из зон строительства детских площадок, а также будут убираться с запрещенных для гаражей мест (проезды, территории прохождения подземных теплотрасс, кабелей и др.).Площадка находится за 111-м микрорайоном в пешеходной доступности для жителей 111, 112 и 113 микрорайонов. В этих местах строятся учреждения образования, дворовые площадки, благоустраиваются улицы и возникает потребность выноса многих металлических гаражей.«Была поставлена задача не просто требовать от людей убрать гаражи, а предоставить централизованную площадку. Опыт оказался положительным, уже размещено около 140 гаражей. Сейчас эта территории расширяется, планируется вторая очередь на 150-160 металлических гаражей дополнительно», - говорят в мэрии города.Практически все автомобилисты добровольно перемещают свои гаражи на предложенную площадку. В принудительном порядке переместили лишь один.На этом успешном фоне высказываются идеи обустройства аналогичных санкционированных площадок в других частях Улан-Удэ – не на несколько гаражей, а на сотни. Места уже начали подыскивать.Муниципалитет решительно настроен вывезти гаражи со всех неположенных мест. «Там, где они не мешают и не нарушают внешний, архитектурный облик города, не создают угрозу, гаражи могут оставаться. Каждый случай будет рассматриваться отдельно», - говорят чиновники.Фото: «Номер один»