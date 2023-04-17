Общество 17.04.2023 в 16:14

В Улан-Удэ металлические гаражи перенесут на специальные площадки

Власти решительно настроены вывезти гаражи со всех неположенных мест
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Текст: Петр Санжиев
В Улан-Удэ металлические гаражи перенесут на специальные площадки
В мэрии Улан-Удэ не смогли сказать, сколько металлических гаражей сейчас установлены на территории города. В настоящее время планируется провести их инвентаризацию, и подготовительная работа в самом разгаре.

После инвентаризации с владельцами гаражей проведут широкую работу по улучшению внешнего вида их «домиков для машин». Ведь зачастую они выглядят неподобающе – грязные, ржавые, расписанные граффити. А гаражи-нарушители правил размещения будут перемещать.

За наведение порядка в гаражной сфере взялись плотно.

В динамично развивающихся юго-западных микрорайонах города решился вопрос о площадке для металлических гаражей, которые были убраны из зон строительства детских площадок, а также будут убираться с запрещенных для гаражей мест (проезды, территории прохождения подземных теплотрасс, кабелей и др.).

Площадка находится за 111-м микрорайоном в пешеходной доступности для жителей 111, 112 и 113 микрорайонов. В этих местах строятся учреждения образования, дворовые площадки, благоустраиваются улицы и возникает потребность выноса многих металлических гаражей.

«Была поставлена задача не просто требовать от людей убрать гаражи, а предоставить централизованную площадку. Опыт оказался положительным, уже размещено около 140 гаражей. Сейчас эта территории расширяется, планируется вторая очередь на 150-160 металлических гаражей дополнительно», - говорят в мэрии города.

Практически все автомобилисты добровольно перемещают свои гаражи на предложенную площадку. В принудительном порядке переместили лишь один.

На этом успешном фоне высказываются идеи обустройства аналогичных санкционированных площадок в других частях Улан-Удэ – не на несколько гаражей, а на сотни. Места уже начали подыскивать.

Муниципалитет решительно настроен вывезти гаражи со всех неположенных мест. «Там, где они не мешают и не нарушают внешний, архитектурный облик города, не создают угрозу, гаражи могут оставаться. Каждый случай будет рассматриваться отдельно», - говорят чиновники.

Фото: «Номер один»
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