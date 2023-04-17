Общество 17.04.2023 в 17:15
Медики Бурятии получили сразу 82 автомобиля
В их числе 9 машин скорой помощи и 3 передвижных медицинских комплекса
Текст: Константин Воронов
17 апреля глава Бурятии Алексей Цыденов передал ключи от 82 новых автомобилей медицинским организациям республики. Автопарк медицинских служб пополнили 70 легковых автомобилей для оказания неотложной медицинской помощи, 9 машин скорой помощи класса «В» и 3 передвижных медицинских комплекса, сообщили в пресс-службе правительства РБ.
«За раз 80 машин не получали еще, но машины для медицинских служб в республику поступают регулярно. И хочется сказать «Спасибо» нашему президенту Владимиру Владимировичу за такие решения, которые делают медицину ближе к людям, более доступной. Для здорового долголетия, активной жизни. Президент помогает, выделяет финансирование, а наша задача - вовремя всё делать. В этом году в сентябре прибывает еще 30 машин УАЗ», - рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов.
«Мы видим поддержку реальную, видим, как она выражается в новых объектах, комфортных зданиях, оснащении современным оборудованием. Мы сегодня получили не только машину для неотложки, но и мобильный ФАП, который позволит охватить профилактическими осмотрами отдаленные микрорайоны. Большая благодарность за это внимание и помощь!», - сказал главный врач Городской больницы №4 в Улан-Удэ Михаил Итыгилов.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
70 легковых автомобилей для оказания неотложной медпомощи приобретены благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения, реализуемой по поручению президента России Владимира Путина. Девять карет скорой помощи и три передвижных медицинских комплекса распределены в республику по отдельным распоряжениям правительства России.
«За раз 80 машин не получали еще, но машины для медицинских служб в республику поступают регулярно. И хочется сказать «Спасибо» нашему президенту Владимиру Владимировичу за такие решения, которые делают медицину ближе к людям, более доступной. Для здорового долголетия, активной жизни. Президент помогает, выделяет финансирование, а наша задача - вовремя всё делать. В этом году в сентябре прибывает еще 30 машин УАЗ», - рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов.
Легковые автомобили отправятся в 22 медицинские организации Бурятии. Они призваны обеспечить транспортную доступность для жителей сёл и городов, приспособлены для транспортировки маломобильных пациентов.
Машины скорой помощи класса «B» предназначены для лечебных мероприятий силами врачебной, фельдшерской бригады, транспортировки и мониторинга состояния пациентов на догоспитальном этапе. В комплектацию автомобилей входит все необходимое для этого: дефибрилляторы, электрокардиографы, пульсоксиметры, электронные аппараты для проведения управляемой, вспомогательной искусственной вентиляции легких, экспресс-измеритель концентрации глюкозы в крови портативный, ингаляторы и т.д.
Передвижные медицинские комплексы на базе ГАЗель оснащены всем необходимым для оказания первичной медико-санитарной помощи. Они позволяют проводить обследование населения, исключая траты времени и средств жителей, проживающих в сельских поселениях и малых городах на поездку в райцентры. Они позволят бригадам врачей проводить профилактику и выявлять заболевания на ранних стадиях.
«Мы видим поддержку реальную, видим, как она выражается в новых объектах, комфортных зданиях, оснащении современным оборудованием. Мы сегодня получили не только машину для неотложки, но и мобильный ФАП, который позволит охватить профилактическими осмотрами отдаленные микрорайоны. Большая благодарность за это внимание и помощь!», - сказал главный врач Городской больницы №4 в Улан-Удэ Михаил Итыгилов.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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