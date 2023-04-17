Общество 17.04.2023 в 17:15

Медики Бурятии получили сразу 82 автомобиля

В их числе 9 машин скорой помощи и 3 передвижных медицинских комплекса
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Текст: Константин Воронов
Медики Бурятии получили сразу 82 автомобиля
17 апреля глава Бурятии Алексей Цыденов передал ключи от 82 новых автомобилей медицинским организациям республики. Автопарк медицинских служб пополнили 70 легковых автомобилей для оказания неотложной медицинской помощи, 9 машин скорой помощи класса «В» и 3 передвижных медицинских комплекса, сообщили в пресс-службе правительства РБ.

70 легковых автомобилей для оказания неотложной медпомощи приобретены благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения, реализуемой по поручению президента России Владимира Путина. Девять карет скорой помощи и три передвижных медицинских комплекса распределены в республику по отдельным распоряжениям правительства России.


«За раз 80 машин не получали еще, но машины для медицинских служб в республику поступают регулярно. И хочется сказать «Спасибо» нашему президенту Владимиру Владимировичу за такие решения, которые делают медицину ближе к людям, более доступной. Для здорового долголетия, активной жизни. Президент помогает, выделяет финансирование, а наша задача - вовремя всё делать. В этом году в сентябре прибывает еще 30 машин УАЗ», - рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов.

Легковые автомобили отправятся в 22 медицинские организации Бурятии. Они призваны обеспечить транспортную доступность для жителей сёл и городов, приспособлены для транспортировки маломобильных пациентов.


Машины скорой помощи класса «B» предназначены для лечебных мероприятий силами врачебной, фельдшерской бригады, транспортировки и мониторинга состояния пациентов на догоспитальном этапе. В комплектацию автомобилей входит все необходимое для этого: дефибрилляторы, электрокардиографы, пульсоксиметры, электронные аппараты для проведения управляемой, вспомогательной искусственной вентиляции легких, экспресс-измеритель концентрации глюкозы в крови портативный, ингаляторы и т.д.


Передвижные медицинские комплексы на базе ГАЗель оснащены всем необходимым для оказания первичной медико-санитарной помощи. Они позволяют проводить обследование населения, исключая траты времени и средств жителей, проживающих в сельских поселениях и малых городах на поездку в райцентры. Они позволят бригадам врачей проводить профилактику и выявлять заболевания на ранних стадиях.


«Мы видим поддержку реальную, видим, как она выражается в новых объектах, комфортных зданиях, оснащении современным оборудованием. Мы сегодня получили не только машину для неотложки, но и мобильный ФАП, который позволит охватить профилактическими осмотрами отдаленные микрорайоны. Большая благодарность за это внимание и помощь!», - сказал главный врач Городской больницы №4 в Улан-Удэ Михаил Итыгилов.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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