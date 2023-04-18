Общество 18.04.2023 в 10:12

Власти Улан-Удэ экстренно расселяют жильцов аварийного общежития

Дом, где живут более 200 человек, может рухнуть
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Текст: Константин Воронов
Власти Улан-Удэ экстренно расселяют жильцов аварийного общежития
На основании полученных результатов технической экспертизы жильцов аварийного дома по ул. Воронежской, 3 в Улан-Удэ будут отселять из-за угрозы обрушения несущих конструкций. Такое решение принято на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям администрации города под председательством мэра Игоря Шутенкова.

- Самое пристальное внимание семьям с детьми – оказать содействие по переводу в близлежащие к новому месту жительства школы и детские сады, помочь с вывозом имущества, - подчеркнул мэр.

Сегодня жителям вручат уведомления об освобождении жилых помещений в течение 14 дней. В доме насчитывается 160 жилых помещений, 148 комнат в собственности граждан, 12 - муниципальных. Живут более 200 человек, из них 41 ребенок.

«Собственникам жилья, не имеющим других жилых помещений, предоставят выплату на аренду жилья в размере 15-18 тысяч рублей, то есть вместо комнаты в общежитии с общим санузлом они смогут снять однокомнатную квартиру, студию или частный дом. Часть собственников в данный момент имеют другое жилье, либо арендуют. Также подготовлен пункт временного размещения на базе детского лагеря «Березка», - рассказали в мэрии города.

Семьям с детьми окажут содействие по переводу в близлежащие к новому месту жительства школы и детские сады. Также будет организована охрана аварийного дома, ограждение территории, а также дополнительное наружное освещение, выделена техника для вывоза имущества.

Как напомнили в мэрии, бывшее общежитие Стеклозавода признали аварийным в 2019 году. Его не включили в федеральную программу переселения граждан из аварийного и ветхого жилья, поскольку переселяли аварийные дома, включенные в программу до 2017 года.

Согласно полученной оценке технического состояния дома специализированной организацией, эксплуатация здания осуществлялась в условиях высокого уровня инженерного и сейсмического риска.

С 13часов 17 апреля в границах дома по ул. Воронежская, 3 введен режим «Повышенная готовность».

Фото: мэрия Улан-Удэ
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