Общество 18.04.2023 в 10:48

Вадим Бредний получил медаль за содействие в проведении спецоперации

Компания «Титан» и ее сотрудники регулярно оказывают помощь военным
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Текст: Константин Воронов
Вадим Бредний получил медаль за содействие в проведении спецоперации
Депутат горсовета Улан-Удэ, руководитель группы компаний «Титан» Вадим Бредний получил медаль за помощь и содействие в проведении СВО. Награду ему вручил начальник Управления вневедомственной охраны войск Национальной гвардии по Бурятии полковник Евгений Котов.

- Спасибо коллективу за активную жизненную позицию! 58 наших сотрудников участвуют в СВО, из них 6 бойцов в составе батальона «Байкал». Мы продолжаем оказывать помощь нашим воинам, - поблагодарил в ответ Вадим Бредний.

Бизнесмен добавил, что эта награда - результат работы всего четырехтысячного коллектива компании, который с первых дней мобилизации оказывают поддержку нашим бойцам. Трудовые коллективы по своей инициативе передавали по заявкам мобилизованных обмундирование, продукты питания и предметы первой необходимости.

Компания поддерживает военнослужащих и финансово: на расчетный счет АНО «Содействие» было перечислено 10 млн рублей. В общей сложности помощь была оказана на 16 млн рублей, сообщили в пресс-службе горсовета Улан-Удэ.


Фото: горсовет Улан-Удэ
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