Общество 19.04.2023 в 09:00

Ленин – всему голова

Водные процедуры важны не только для людей. Статуи тоже нуждаются в хорошем, бодрящем душе, качественных шампунях и бережном уходе
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Текст: Номер один
Ленин – всему голова

Сами они помыться, конечно, не могут, поэтому ждут, когда их приведут в порядок нежные руки рабочих. 

Недавно в столице Бурятии случилось событие: символ Улан-Удэ – голову Ленина – наконец помыли. В мэрии рассказали, что памятник очищали с любовью с помощью моющих средств и воды и без использования химикатов, чтобы не повредить поверхность.

Конечно, это вам не тело Ленина в Мавзолее мыть, но тоже непросто. Ведь голова – наш символ, поэтому никаких едких шампуней. Все аккуратно и нежно – чтобы дедушке пролетариев глазки не щипало.

И это только начало. Всего от грязи и птичьих какашек отмоют множество статуй, разбросанных по столице. К примеру, уже сияют чистотой, как в рекламе чистящих средств, баторы с обеих сторон «Богатырского моста». В очереди – скульптуры на мосту «Бегущие лани».

 

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