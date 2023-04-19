Ленин – всему голова

Сами они помыться, конечно, не могут, поэтому ждут, когда их приведут в порядок нежные руки рабочих.

Недавно в столице Бурятии случилось событие: символ Улан-Удэ – голову Ленина – наконец помыли. В мэрии рассказали, что памятник очищали с любовью с помощью моющих средств и воды и без использования химикатов, чтобы не повредить поверхность.

Конечно, это вам не тело Ленина в Мавзолее мыть, но тоже непросто. Ведь голова – наш символ, поэтому никаких едких шампуней. Все аккуратно и нежно – чтобы дедушке пролетариев глазки не щипало.

И это только начало. Всего от грязи и птичьих какашек отмоют множество статуй, разбросанных по столице. К примеру, уже сияют чистотой, как в рекламе чистящих средств, баторы с обеих сторон «Богатырского моста». В очереди – скульптуры на мосту «Бегущие лани».