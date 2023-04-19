В Улан-Удэ коммунальщики борются с последствиями снегопада

Выпавший сегодня ночью снег доставил немало хлопот автомобилистам и сотрудникам коммунальных служб Улан-Удэ. Как сообщили в мэрии, сотрудники Комбината по благоустройству приступили к уборке снега и подсыпке дорог уже в 4 часа утра. С 7:30 на уборку вышли пять КАМАЗов со снегоотвалом, 11 тракторов-щёток, 5 пескоразбрасывателей и 5 бобкэтов.– Сейчас на улицы выйдут бобкэты, также переоборудуем КАМАзы самоотвалами, чтобы счищали снег с городских улиц. Мы чистим улицы, подсыпаем, также при необходимости откачиваем лужи, – рассказал директор Комбината по благоустройству Александр Солдаткин.Снег с пешеходных переходов, улиц и остановок убирают дворники.«Уважаемые автомобилисты! Просим быть внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом погодных условий, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения. При возможности не использовать автомобиль, пользоваться общественным транспортом», - призвали в мэрии города.Фото: мэрия Улан-Удэ