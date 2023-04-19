Общество 19.04.2023 в 09:46

В Улан-Удэ коммунальщики борются с последствиями снегопада

Обильные осадки с утра парализовали движение в столице Бурятии
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ коммунальщики борются с последствиями снегопада
Выпавший сегодня ночью снег доставил немало хлопот автомобилистам и сотрудникам коммунальных служб Улан-Удэ. Как сообщили в мэрии, сотрудники Комбината по благоустройству приступили к уборке снега и подсыпке дорог уже в 4 часа утра. С 7:30 на уборку вышли пять КАМАЗов со снегоотвалом, 11 тракторов-щёток, 5 пескоразбрасывателей и 5 бобкэтов.

– Сейчас на улицы выйдут бобкэты, также переоборудуем КАМАзы самоотвалами, чтобы счищали снег с городских улиц. Мы чистим улицы, подсыпаем, также при необходимости откачиваем лужи, – рассказал директор Комбината по благоустройству Александр Солдаткин.

Снег с пешеходных переходов, улиц и остановок убирают дворники.

«Уважаемые автомобилисты! Просим быть внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом погодных условий, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения. При возможности не использовать автомобиль, пользоваться общественным транспортом», - призвали в мэрии города.

Фото: мэрия Улан-Удэ
Теги
снегопад

Все новости

Бурятию признали неготовой к пожароопасному сезону
19.04.2023 в 10:33
В Бурятии инфляция в январе-марте составила 101,6%
19.04.2023 в 10:21
В Улан-Удэ алкоголики сдавали квартиру наркоманам
19.04.2023 в 10:04
В Улан-Удэ состоится самый грандиозный субботник
19.04.2023 в 10:00
В пригороде Улан-Удэ автомобиль снес дерево
19.04.2023 в 09:56
В Улан-Удэ коммунальщики борются с последствиями снегопада
19.04.2023 в 09:46
В Бурятии задержан очень спортивный грабитель
19.04.2023 в 09:28
Ленин – всему голова
19.04.2023 в 09:00
Обслуживание в поликлинике не по месту жительства
19.04.2023 в 09:00
Бурятию ожидает квартирный коллапс
19.04.2023 в 06:00
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 апреля

Читайте также
Бурятию признали неготовой к пожароопасному сезону
Количество лесных пожаров вызвало обеспокоенность в прокуратуре
19.04.2023 в 10:33
В Бурятии инфляция в январе-марте составила 101,6%
Заметно дорожают продукты, включая хлеб, яйца, овощи, рыбу  
19.04.2023 в 10:21
В Улан-Удэ состоится самый грандиозный субботник
Среди участников мероприятия разыграют сертификаты на пиццу
19.04.2023 в 10:00
В Бурятии задержан очень спортивный грабитель
Похитив в магазине спортивные брюки и кроссовки, он успел в них переодеться  
19.04.2023 в 09:28
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru