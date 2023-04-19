Общество 19.04.2023 в 10:00

В Улан-Удэ состоится самый грандиозный субботник

Среди участников мероприятия разыграют сертификаты на пиццу
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В Улан-Удэ состоится самый грандиозный субботник
22 апреля в Улан-Удэ экозащитники города проведут сразу пять городских субботников. Общественники и сотрудники организаций, администраций г. Улан-Удэ выйдут на соревнования по чистоте и порядку. По словам экоактивиста Чингиса Болотова, мероприятие обещает стать массовым и грандиозным событием этой весны. 

- На 5-ти точках будем вести подробные репортажи. Будем проводить фотосессии на фоне собранного мусора. И разыгрывать сертификаты на пиццу от наших экодрузей пиццерии «Дзен». Мы приглашаем жителей г. Улан-Удэ присоединиться к нам! Выбирайте субботники по вашему вкусу и месту, - призывает Чингис Болотов. 

Акция пройдёт одновременно в 5-ти точках города: 

1. Берег р. Уды (ул. Городская, 1)
2. Детский сквер "Радуга"
3. Сквер "Дархан", памятник Дружбе (вблизи ул. Ключевская, д. 22а)
4. Набережная г. Улан-Удэ (вблизи Центрального стадиона)
5. Сквер "Юношеский" (вблизи ул.Ключевская, д. 23а). 

Начало всех субботников в 10.00. Записаться можно по тел.: 89246568141 и 89148476370.

*Проект реализуется Победителем Международной Премии #МЫВМЕСТЕ, при поддержке средств гранта Ассоциации волонтерских центров.

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