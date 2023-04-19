В Улан-Удэ состоится самый грандиозный субботник

22 апреля в Улан-Удэ экозащитники города проведут сразу пять городских субботников. Общественники и сотрудники организаций, администраций г. Улан-Удэ выйдут на соревнования по чистоте и порядку. По словам экоактивиста Чингиса Болотова, мероприятие обещает стать массовым и грандиозным событием этой весны.- На 5-ти точках будем вести подробные репортажи. Будем проводить фотосессии на фоне собранного мусора. И разыгрывать сертификаты на пиццу от наших экодрузей пиццерии «Дзен». Мы приглашаем жителей г. Улан-Удэ присоединиться к нам! Выбирайте субботники по вашему вкусу и месту, - призывает Чингис Болотов.Акция пройдёт одновременно в 5-ти точках города:1. Берег р. Уды (ул. Городская, 1)2. Детский сквер "Радуга"3. Сквер "Дархан", памятник Дружбе (вблизи ул. Ключевская, д. 22а)4. Набережная г. Улан-Удэ (вблизи Центрального стадиона)5. Сквер "Юношеский" (вблизи ул.Ключевская, д. 23а).Начало всех субботников в 10.00. Записаться можно по тел.: 89246568141 и 89148476370.*Проект реализуется Победителем Международной Премии #МЫВМЕСТЕ, при поддержке средств гранта Ассоциации волонтерских центров.