В Бурятии инфляция в январе-марте составила 101,6%

В марте 2023 года по сравнению с декабрем 2022 года индекс потребительских цен в Бурятии составил 101,6 %, в том числе на продовольственные товары – 102,0 %, непродовольственные товары – 101,1 %, услуги – 101,6 %, сообщил Бурятстат.С начала года из продовольственных товаров более всего выросли цены на плодоовощную продукцию, яйца куриные, хлеб и хлебобулочные изделия. Цены на плодоовощную продукцию увеличились на 14,5 %. В том числе: на лук репчатый в 1,8 раза, капусту белокочанную - в 1,7 раза, виноград - в 1,5 раза, помидоры свежие - в 1,4 раза, зелень свежую – на 23,8 %, свеклу столовую – на 14,5 %, груши – на 14,2 %, картофель – на 12,1 %, бананы – на 10,7 %, морковь – на 9,8 %. Снижение цен произошло на апельсины (на 16,6 %), ягоды замороженные (на 5,6 %), огурцы свежие (на 4,2 %), лимоны (на 3,1 %).Яйца куриные подорожали на 3,6 %, хлеб и хлебобулочные изделия – на 3,3 %, в том числе хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной – на 4,6 %, булочные изделия сдобные из муки высшего сорта штучные – на 4,2 %, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов – на 4,0 %.Из других продовольственных товаров наблюдался рост цен на баранину (кроме бескостного мяса) на 11,0 %, йогурт – на 10,2 %, икру лососевых рыб, отечественную – на 8,7 %, варенье, джем, повидло – на 8,4 %, креветки мороженые неразделанные, шоколад – на 7,2 %, рыбу соленую, маринованную, копченую – на 6,9 %, напитки газированные – на 6,4 %.Снижение цен произошло на крупы и бобовые, сахар, масло и жиры. Крупы и бобовые подешевели на 5,3 %, в том числе крупа гречневая-ядрица на 12,6 %, овсяные хлопья «Геркулес» – на 10,6 %, горох и фасоль – на 10,5 %, пшено – на 2,1 %, рис шлифованный – на 2,0 %, овсяная и перловая – на 1,1 %, манная – на 0,3 %.Цены на сахар снизились на 3,2 %, масло сливочное – на 0,2 %, подсолнечное – на 1,1 %, оливковое – на 7,1 %,Из других продовольственных товаров снижение цен произошло на сливки питьевые – на 7,3 %, молоко питьевое цельное пастеризованное более 3,2 % жирности – на 7,0 %, кофе натуральный растворимый – на 5,5 %, хлопья из злаков (сухие завтраки) – на 5,3 %, окорочка куриные, рыбу живую и охлажденную – на 4,8 %.Из группы непродовольственных товаров «садоводство» более всего подорожали свежесрезанные цветы (на 17,8 %), земля для растений (на 12,9 %), из ювелирных изделий - кольцо обручальное золотое (на 17,0 %), из мебели – кресло мягкое (на 11,3 %), из галантерии – сумка женская (на 10,6 %), из бумажно-беловых товаров - бумага туалетная (на 8,6 %), учебник, учебное пособие, дидактический материал для общеобразовательной школы (на 7,7 %).Снижение цены наблюдалось на лампу энергосберегающую на 20,4 %, электроутюг – на 11,8 %, набор корпусной мебели – на 10,9 %, шкаф-вешалку для прихожей – на 8,9 %, кресло детское автомобильное – на 8,8 %.Из строительных материалов наблюдалось повышение цен на доску обрезную (на 7,6 %), цемент тарированный (на 7,2 %). Снижение цен произошло на плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные (на 5,8 %), кирпич красный (на 3,9 %), плитку керамическую, облицовочную для внутренних работ (на 2,3 %), обои виниловые (на 1,9 %).Цены на дизельное топливо повысились на 1,2 %, бензин автомобильный марки АИ-92 и АИ-95 – на 0,6 % и 0,3 %, соответственно.В сфере услуг более всего выросли цены в сфере зарубежного туризма, в том числе на поездки на отдых в Египет в 1,7 раза, Черноморское побережье России и в Крым – в 1,3 раза, отдельные страны Средней Азии – на 24,1 %. Цены на поездку на отдых в Турцию снизились на 7,4 %.В группе услуг пассажирского транспорта увеличились цены и тарифы на проезд в трамвае на 25,0 %, городском автобусе – на 19,2 %, пригородном поезде – на 6,0 %, поездах дальнего следования - на 3,4 %, такси – на 2,8 %.Кроме того, из наблюдаемых услуг подорожали услуги по воспитанию детей, предоставляемых наемным персоналом на 23,3 %, плату за пересылку простой посылки внутри России - на 13,5 %, посещение музеев и выставок – на 13,2 %, физиотерапевтического лечения – на 12,0 %, начального курса обучения вождению легкового автомобиля - на 11,9 %, прививки животного – на 11,4 %, комиссии банка за перевод средств карты на карту клиенту другого банка на территории России – на 11,2 %.Цены на абонентскую плату за пакет услуг сотовой связи снизились на 7,6 %, плату за пользование потребительским кредитом – на 5,2 %, полет в самолете экономического класса самолета – на 4,5 %.Фото: pixabay.com