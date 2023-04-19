Бурятию признали неготовой к пожароопасному сезону

Генпрокуратура России в ДФО выразила серьезную озабоченность ситуацией с лесными пожарами на территории округа. Как сказано в распространенной ведомством пресс-релизе, с начала года в Дальневосточном федеральном округе зарегистрировано 513 лесных пожаров, их количество по сравнению с прошлым годом увеличилось на 17%, а площадь возгорания возросла в более чем в 4,5 раза (с 35,9 до166 тыс. га).«Наибольшее количество природных возгораний зафиксировано в Приморском (136), Забайкальском (103) краях, Бурятии (88), Хабаровском крае (73), Амурской области (59), Еврейской автономной области (54). По итогам проведенных Департаментом лесного хозяйства по ДФО проверок Бурятия, Забайкальский край и Еврейская автономная область в связи с неисполнением установленных требований признаны неготовыми к пожароопасному сезону 2023 года», - констатировали в надзорном ведомстве.В республиках Бурятия и Саха (Якутия), Забайкальском, Приморском, Хабаровском краях, Магаданской, Сахалинской областях по требованию прокуратуры устранены нарушения законодательства при реализации подготовительных мероприятий, обеспечению специализированных формирований необходимым количеством работников, средств, техникой предупреждения и тушения лесных пожаров, их должному обслуживанию.Фото: «Номер один»