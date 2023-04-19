Жители Бурятии стали активно поедать моллюсков

С начала года в воздушном пункте пропуска «Мухино» аэропорта «Байкал» проконтролирован ввоз более 2,5 тонн живых устриц при импорте из Китая, сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.Импортируемая продукция прошла контроль надзорного органа, сотрудники ведомства подтвердили соответствие ветеринарным требованиям Российской Федерации.Устрицы являются морским деликатесом. Обычно этих моллюсков принято съедать живыми, не подвергая их никакой обработке. Это двустворчатые беспозвоночные моллюски, которых насчитывается примерно 50 видов.Судя по всему, деликатес находит неплохой спрос в «таежной, озерной и степной», жители которой раньше из водных деликатесов прежде всего предпочитали омуль. Кстати, российские цены на заморскую пищу не очень кусаются: от 150 руб за штуку до 1500 за килограмм. В ресторанах – может быть, конечно, и покруче.Фото: unsplash.com