Общество 19.04.2023 в 14:31

Власти Улан-Удэ развернули информационный штаб у аварийного общежития

Там жители смогут задать все интересующие их вопросы
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Текст: Константин Воронов
Власти Улан-Удэ развернули информационный штаб у аварийного общежития
Мэрия Улан-Удэ сообщила о создании информационного штаба, который развернут для удобства жильцов аварийного дома по ул. Воронежской, 3. Теперь жители смогут задать все интересующие вопросы специалистам прямо рядом с домом.

«Информационный штаб будет работать с завтрашнего дня с 16 до 20 часов ежедневно, чтобы люди могли после работы в случае необходимости обратиться за помощью. Сотрудники администрации Советского района и Комитета по ГО, ЧС и общественной безопасности будут консультировать собственников и нанимателям жилых помещений», - рассказали в мэрии города.

Напомним, жителей бывшего общежития Стеклозавода по ул. Воронежской, 3 отселяют из-за угрозы обрушения несущих конструкций. Такое техническое заключение специализированой организации мэрия получила в начале недели. Жильцам вручены требования о необходимости покинуть здание.

- Сейчас организацией помощи жителям по ул. Воронежская, 3 мы занимаемся в круглосуточном режиме. Сегодня будет составлен окончательный список всех людей пофамильно, с каждым будем отрабатывать в индивидуальном порядке. Каждому из них будет оказываться адресная помощь, включая вывоз имущества. Людям мы окажем максимальное содействие, - сказал руководитель администрации Советского района Евгений Эрдыниев.

Собственникам, не имеющим иного жилья в Улан-Удэ, и нанимателям администрация города будет выплачивать ежемесячную компенсацию на аренду жилья в размере 15-18 тысяч рублей. Средства будут выплачиваться ежемесячно до тех пор, пока жильцы не получат новые квартиры. Деньги на счет поступят после освобождения жилого помещения и проверки документов. Тогда будет составлен акт, комната опечатана и в целях безопасности доступ в нее будет запрещен.

Полный список детей, которым может потребоваться перевод в другие школы и детские сады, уже передан в Комитет по образованию. Каждой семье окажут помощь по скорейшему переводу ребенка в образовательные учреждения по новому месту жительства.

Решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности в границах дома по ул. Воронежская,3 с 13 часов 17 апреля введен режим функционирования «Повышенная готовность». Доступ в дом со 2 мая будет ограничен. Сегодня силами Комитета городского хозяйства начнется ограждение дома.

«По всем вопросам можно обращаться по адресу: ул. Советская, д. 23, каб. 10, 10А. Телефон: 21-56-02, 21-28-63, 21-27-52», - уточнили в мэрии города.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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аварийное жилье

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