Власти Улан-Удэ развернули информационный штаб у аварийного общежития

«Информационный штаб будет работать с завтрашнего дня с 16 до 20 часов ежедневно, чтобы люди могли после работы в случае необходимости обратиться за помощью. Сотрудники администрации Советского района и Комитета по ГО, ЧС и общественной безопасности будут консультировать собственников и нанимателям жилых помещений», - рассказали в мэрии города.

Мэрия Улан-Удэ сообщила о создании информационного штаба, который развернут для удобства жильцов аварийного дома по ул. Воронежской, 3. Теперь жители смогут задать все интересующие вопросы специалистам прямо рядом с домом.Напомним, жителей бывшего общежития Стеклозавода по ул. Воронежской, 3 отселяют из-за угрозы обрушения несущих конструкций. Такое техническое заключение специализированой организации мэрия получила в начале недели. Жильцам вручены требования о необходимости покинуть здание.- Сейчас организацией помощи жителям по ул. Воронежская, 3 мы занимаемся в круглосуточном режиме. Сегодня будет составлен окончательный список всех людей пофамильно, с каждым будем отрабатывать в индивидуальном порядке. Каждому из них будет оказываться адресная помощь, включая вывоз имущества. Людям мы окажем максимальное содействие, - сказал руководитель администрации Советского района Евгений Эрдыниев.Собственникам, не имеющим иного жилья в Улан-Удэ, и нанимателям администрация города будет выплачивать ежемесячную компенсацию на аренду жилья в размере 15-18 тысяч рублей. Средства будут выплачиваться ежемесячно до тех пор, пока жильцы не получат новые квартиры. Деньги на счет поступят после освобождения жилого помещения и проверки документов. Тогда будет составлен акт, комната опечатана и в целях безопасности доступ в нее будет запрещен.Полный список детей, которым может потребоваться перевод в другие школы и детские сады, уже передан в Комитет по образованию. Каждой семье окажут помощь по скорейшему переводу ребенка в образовательные учреждения по новому месту жительства.Решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности в границах дома по ул. Воронежская,3 с 13 часов 17 апреля введен режим функционирования «Повышенная готовность». Доступ в дом со 2 мая будет ограничен. Сегодня силами Комитета городского хозяйства начнется ограждение дома.«По всем вопросам можно обращаться по адресу: ул. Советская, д. 23, каб. 10, 10А. Телефон: 21-56-02, 21-28-63, 21-27-52», - уточнили в мэрии города.Фото: мэрия Улан-Удэ