В Бурятии помогли заключенному, который три года сидел в глухоте

В Бурятии к уполномоченному по правам человека в республике Юлии Жамбаловой в декабре 2022 года поступило обращение осужденного по вопросу предоставления слухового аппарата.Как следовало из его обращения, он более трех лет отбывает наказание в местах лишения свободы, не слыша голоса людей. Это мешает его нормальной жизни в обществе, более того, простое человеческое общение ему недоступно, не может позвонить родным и близким, рассказали в пресс-службе омбудсмена.Как выяснилось, в Бурятии он находится с декабря 2022 года, прибыл из мест лишения свободы Владимирской области. В связи с тем, что осужденный является гражданином Киргизии и не имеет разрешение на временное проживание в России, он не может быть направлен на медико-социальную экспертизу для установления группы инвалидности и разработки индивидуальной программы реабилитации. Слухопротезирование осужденным проводится на основании разработанных индивидуальных программ реабилитации инвалида в пределах средств, выделенных из федерального бюджета.В целях защиты прав на охрану здоровья лиц с ограниченными возможностями омбудсмен направила письма с просьбой рассмотреть вопрос приобретения слухового аппарата для осужденного во ФСИН России и уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, которая в свою очередь обратилась консулу отделения посольства Киргизии в Российской Федерации в Иркутске и президенту некоммерческой организации «Фонд помощи заключенным».Наконец УФСИН России по Бурятии сообщил, что представителем Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» в марте 2023 года осужденному вручен цифровой слуховой аппарат, в апреле 2023 года слуховой аппарат был настроен в слуховом центре «Аудиале» и передан в рабочем состоянии осужденному.Фото: unsplash.com