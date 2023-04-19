Общество 19.04.2023 в 15:58
В Улан-Удэ в Родительский день организуют точки по продаже цветов
У шести городских кладбищ 33 точки продажи будут работать до конца мая
Текст: Номер один
В Улан-Удэ в преддверии Дня поминовения усопших организованы места по продаже искусственных цветов вблизи городских кладбищ, сообщили в Комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации столицы Бурятии.
У шести городских кладбищ будут работать 33 точки продажи. Предприниматели могут торговать искусственными цветами до конца мая.
Как сообщает МАУ «Специализированная служба», в городе усилена саночистка городских кладбищ. Здесь будут установлены бункеры-накопители для складирования мусора, дополнительные емкости для воды, дополнительные туалеты.
Также будут организованы маршруты общественного транспорта. График движения можно посмотреть здесь.
Фото: ulan-ude-info.ru
У шести городских кладбищ будут работать 33 точки продажи. Предприниматели могут торговать искусственными цветами до конца мая.
Как сообщает МАУ «Специализированная служба», в городе усилена саночистка городских кладбищ. Здесь будут установлены бункеры-накопители для складирования мусора, дополнительные емкости для воды, дополнительные туалеты.
Также будут организованы маршруты общественного транспорта. График движения можно посмотреть здесь.
Фото: ulan-ude-info.ru