Общество 19.04.2023 в 17:19

Жители села в Бурятии задыхаются от смрада очистных сооружений

Старые очистные сооружения не дают покоя жителям села Солонцы

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Текст: "Номер один"
Жители села в Бурятии задыхаются от смрада очистных сооружений

Жители села Солонцы Тарбагатайского района в соцсетях жалуются на невыносимые запахи, доносящиеся с местных очистных сооружений. Очистные здесь старые, а денег на их реконструкцию нет.

- Когда мы уже перестанем дышать этим смрадом от очистных в Солонцах? С одной стороны горим с другой нечистотами пахнем, ужас. Воняет от очистных настолько, что глаза режет. А весной только сильнее пахнуть стало. Решите нашу проблему, - пишут местные жители в соцсетях.

Администрация Тарбагатайского района ответила жителям, что «знает о необходимости реконструкции очистных сооружений. В настоящее время, к сожалению, средств на их проектирование и реконструкцию в местном бюджете нет. Однако, районная администрация совместно с республиканским правительством прорабатывает возможность получения республиканской или федеральной субсидии на эти цели. Администрация района проводит работу по подготовке бюджетной заявки с необходимой документацией на реконструкцию очистных сооружений в с. Солонцы. Вся документация будет отработана и направлена в Минстрой РБ в первом полугодии текущего года».

Ранее «Номер один» сообщал о том, что в Бурятии очистка сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения проводится в 18 населенных пунктах. Состояние очистных сооружений сейчас неудовлетворительное. Решением проблемы станет строительство и модернизация очистных сооружений, их перевод на наилучшие доступные технологии, обеспечивающие удаление биогенных элементов (соединение азота и фосфора), вызывающие процессы эвтрофикации водоемов.


Фото: "Номер один"

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тарбагатайский район очистные сооружения ремонт

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