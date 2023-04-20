Бурятия отправила в войска первую партию призывников

В Бурятии состоялась первая торжественная отправка призывников в войска в рамках весеннего призыва 2023 года. Около 40 новобранцев из республики пополнили ряды Вооруженных Сил РФ, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.С трибуны с напутственным словом к новобранцам выступили военный комиссар Бурятии Александр Трубников, родители призывников и ветераны боевых действий, а также представители правительства.«Перед отправкой каждый призывник прошел медицинскую комиссию, был обеспечен комплектом военной формы, средствами личной гигиены, продовольственным пайком на путь следования и банковской картой для получения денежного довольствия на период прохождения военной службы», - сообщили в пресс-службе ВВО.Всего в ходе весеннего призыва из Бурятии на военную службу планируется направить около 1300 новобранцев. Большинство из них пройдут службу в соединениях и воинских частях Восточного военного округа, дислоцированных в Бурятии, Приморском, Хабаровском, Забайкальском краях и на Тихоокеанском флоте.«Весенний призыв никак не связан с проведением специальной военной операции. Также граждане, призванные в рамках осенних призывных мероприятий, не будут направлены для прохождения военной службы на территории Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей», - заверили в пресс-службе округа.Весенний призыв завершится 15 июля этого года.Фото: пресс-служба Восточного военного округа