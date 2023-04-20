В Бурятии педиатр, осужденная по делу Котенко, подала апелляцию

Врач-педиатр детской клинической больницы подала апелляцию в Верховный суд Бурятии, надеясь обжаловать вынесенный ей обвинительный приговор. Напомним, 29 марта Советский районный суд приговорил педиатра к двум годам колонии общего режима с отсрочкой исполнения наказания до исполнения ее грудному ребенку 14 лет.

Апелляционная жалоба была подана 11 апреля.

Напомним, в июне 2022 года в Советском районном суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении уже второго врача, занимавшегося сыном супругов Котенко. Врач-педиатр занималась лечением Захара до того, как он попал в реанимацию.

Процесс длился девять месяцев, врач-педиатр за время судебного процесса родила ребенка.

29 марта состоялось провозглашение приговора. Врач-педиатр, напомним, как и ее ранее осужденный коллега – врач-реаниматолог, обвинялась по п. б ч. 2 ст. 238 УК РФ. В итоге женщина получила два года колонии общего режима с отсрочкой отбывания наказания до достижения 14-летнего возраста ее третьим ребенком.

Вскоре после оглашения приговора 337 медиков Бурятии (сотрудников ДРКБ) подписали открытое письмо президенту России Владимиру Путину, а также направили копии председателю Конституционного суда РФ, председателю Верховного суда РФ, генеральному прокурору РФ, уполномоченному по правам человека в РФ, министру здравоохранения РФ. В письме медики просят обратить внимание «на происходящий беспрецедентный судебный произвол в Республике Бурятия», врачи «выражают протест в отношении вышеуказанных приговоров. Просим помиловать врача анестезиолога-реаниматолога и справедливо пересмотреть вынесенный приговор врачу педиатру», - пишут в письме врачи.





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