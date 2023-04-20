Общество 20.04.2023 в 11:30

Жителей Бурятии приглашают на службу по контракту

Желающие поступить на военную службу могут обращаться в военкоматы по месту жительства
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Текст: Иван Иванов
Жителей Бурятии приглашают на службу по контракту
В Бурятии продолжается прием граждан на военную службу по контракту.

«Поступив на военную службу по контракту, гражданин получает денежное довольствие, которое состоит из должностного оклада, оклада по воинскому званию, дополнительных выплат процентных надбавок. Также предусмотрены надбавки, связанные с выполнением каких-либо боевых задач. Например, в ходе СВО возможны дополнительные выплаты за уничтожение либо захват военной техники ВСУ от 50 тысяч до 1 миллиона рублей, - сообщил заместитель Военного комиссариата РБ, подполковник Николай Капинос.

С учетом стимулирующих надбавок среднее денежное довольствование военнослужащих составляет от 180 тыс. рублей, это с учетом участия в специальной военной операции. Всем поступающим на военную службу по контракту предусмотрена единовременная выплата за счет средств резервного фонда правительства Бурятии в размере 200 тысяч рублей.

Все военнослужащие по контракту в соответствии с законодательством РФ обеспечивается всеми положенными социальными льготами и выплатами.

Желающие поступить на военную службу по контракту могут обращаться в военные комиссариаты по месту жительства, в дальнейшем из военных комиссариатов их направят на пункт отбора по контракту в Улан-Удэ. На период прохождения мероприятий на пункте отбора, организовано бесплатное проживание и питание кандидатов. Поступившие на службу проходят обязательную подготовку для укрепления навыков и знаний военного дела.

Для прохождения службы по контракту предъявляются требования:

- состояние здоровья;
- образование не ниже среднего;
- возраст до 60 лет, имеющие дефицитные воинские учётные специальности до 65 лет.



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