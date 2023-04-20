Общество 20.04.2023 в 13:23
Всемирный банк прогнозирует в 2023 году рост экономики Монголии почти на 6%
Однако рекомендует принять меры по увеличению валютных резервов и обеспечению гибкости обменного курса
Текст: Номер один
Согласно последнему отчету Всемирного банка об экономике Монголии, ожидается, что экономика страны вырастет на 5,2 процента в этом году, сообщает МОНЦАМЭ.
В результате роста экономики на 4,7 проц в прошлом году производство и экспорт горнодобывающего сектора расширяются, сектор услуг продолжает восстанавливаться после пандемии. Кроме того, по мере улучшения ситуации на рынке труда потребление домашних хозяйств сохраняется, и ожидается, что рост будет поддерживаться увеличением государственных инвестиций. Однако из-за суровой зимы производство в сельскохозяйственном секторе, по прогнозам, замедлится, а вот сектор туризма восстановится благодаря ослаблению ограничений, связанных с пандемией, у него есть возможность компенсировать негативные последствия ограничений.
Как отмечается в отчете, инфляция в Монголии составит 9,5 проц. Однако главный экономист Всемирного банка Хосе Лунц отметил, что, инфляция импорта (рост цен на топливо и продовольствие) замедлится по сравнению с 2022 годом. Это вероятно окажет давление и на внутреннюю инфляцию.
«Дефицит бюджета сохранится и в 2023 году. Сумма будет небольшой, несмотря на то, что расходы бюджета превысят доходы. В связи с этим определенное давление на платежный баланс сохранится, так как это связано с тем, что ожидается увеличение объема импорта и погашение крупных бондов и кредитов Банка развития», - сказал Хосе Лунц.
В отчете Всемирного банка также упоминаются риски, которые могут негативно повлиять на перспективы экономики. В частности, ужесточение своей денежно-кредитной политики развитыми странами, обострение геополитической напряженности, накопление государственных долгов, в том числе неопределенность, связанная с контрактами на экспорт угля, могут оказать негативное влияние на экономику.
Экономисты банка объяснили, что, хотя экономический рост в 6 проц реален из-за активизации добычи полезных ископаемых, структурные изменения, которые поддерживают диверсификацию экономики, важны для обеспечения устойчивого роста и повышения устойчивости к внутренним, внешним и суровым климатическим воздействиям.
Кроме того, в отчете выдвигается ряд предложений, таких как расширение возможностей трудоустройства для рабочей силы, повышение ее квалификации и создание всеобъемлющей информационной системы о рынке труда. За счет расширения возможностей женщин в качестве рабочей силы, предоставления больше возможностей молодежи и вовлечения городских жителей на рынок труда, участие в рабочей силе возрастет и станет серьезным стимулом для развития страны. В отчете также отмечается важность бюджетной дисциплины и реформ государственного управления.
В своем отчете Всемирный банк рекомендует принять меры по увеличению валютных резервов Монголии, снижению давления на платежный баланс, обеспечению гибкости обменного курса, реализации инвестиционных проектов в порядке очередности в зависимости от их эффективности, стоимости и важности, а также увеличению экспортных поступлений и притока финансового капитала.
Фото: montsame.mn
В результате роста экономики на 4,7 проц в прошлом году производство и экспорт горнодобывающего сектора расширяются, сектор услуг продолжает восстанавливаться после пандемии. Кроме того, по мере улучшения ситуации на рынке труда потребление домашних хозяйств сохраняется, и ожидается, что рост будет поддерживаться увеличением государственных инвестиций. Однако из-за суровой зимы производство в сельскохозяйственном секторе, по прогнозам, замедлится, а вот сектор туризма восстановится благодаря ослаблению ограничений, связанных с пандемией, у него есть возможность компенсировать негативные последствия ограничений.
Как отмечается в отчете, инфляция в Монголии составит 9,5 проц. Однако главный экономист Всемирного банка Хосе Лунц отметил, что, инфляция импорта (рост цен на топливо и продовольствие) замедлится по сравнению с 2022 годом. Это вероятно окажет давление и на внутреннюю инфляцию.
«Дефицит бюджета сохранится и в 2023 году. Сумма будет небольшой, несмотря на то, что расходы бюджета превысят доходы. В связи с этим определенное давление на платежный баланс сохранится, так как это связано с тем, что ожидается увеличение объема импорта и погашение крупных бондов и кредитов Банка развития», - сказал Хосе Лунц.
В отчете Всемирного банка также упоминаются риски, которые могут негативно повлиять на перспективы экономики. В частности, ужесточение своей денежно-кредитной политики развитыми странами, обострение геополитической напряженности, накопление государственных долгов, в том числе неопределенность, связанная с контрактами на экспорт угля, могут оказать негативное влияние на экономику.
Экономисты банка объяснили, что, хотя экономический рост в 6 проц реален из-за активизации добычи полезных ископаемых, структурные изменения, которые поддерживают диверсификацию экономики, важны для обеспечения устойчивого роста и повышения устойчивости к внутренним, внешним и суровым климатическим воздействиям.
Кроме того, в отчете выдвигается ряд предложений, таких как расширение возможностей трудоустройства для рабочей силы, повышение ее квалификации и создание всеобъемлющей информационной системы о рынке труда. За счет расширения возможностей женщин в качестве рабочей силы, предоставления больше возможностей молодежи и вовлечения городских жителей на рынок труда, участие в рабочей силе возрастет и станет серьезным стимулом для развития страны. В отчете также отмечается важность бюджетной дисциплины и реформ государственного управления.
В своем отчете Всемирный банк рекомендует принять меры по увеличению валютных резервов Монголии, снижению давления на платежный баланс, обеспечению гибкости обменного курса, реализации инвестиционных проектов в порядке очередности в зависимости от их эффективности, стоимости и важности, а также увеличению экспортных поступлений и притока финансового капитала.
Фото: montsame.mn