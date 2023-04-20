Общество 20.04.2023 в 13:23

Всемирный банк прогнозирует в 2023 году рост экономики Монголии почти на 6%

Однако рекомендует принять меры по увеличению валютных резервов и обеспечению гибкости обменного курса
A- A+
Текст: Номер один
Всемирный банк прогнозирует в 2023 году рост экономики Монголии почти на 6%
Согласно последнему отчету Всемирного банка об экономике Монголии, ожидается, что экономика страны вырастет на 5,2 процента в этом году, сообщает МОНЦАМЭ.

В результате роста экономики на 4,7 проц в прошлом году производство и экспорт горнодобывающего сектора расширяются, сектор услуг продолжает восстанавливаться после пандемии. Кроме того, по мере улучшения ситуации на рынке труда потребление домашних хозяйств сохраняется, и ожидается, что рост будет поддерживаться увеличением государственных инвестиций. Однако из-за суровой зимы производство в сельскохозяйственном секторе, по прогнозам, замедлится, а вот сектор туризма восстановится благодаря ослаблению ограничений, связанных с пандемией, у него есть возможность компенсировать негативные последствия ограничений.

Как отмечается в отчете, инфляция в Монголии составит 9,5 проц. Однако главный экономист Всемирного банка Хосе Лунц отметил, что, инфляция импорта (рост цен на топливо и продовольствие) замедлится по сравнению с 2022 годом. Это вероятно окажет давление и на внутреннюю инфляцию.

«Дефицит бюджета сохранится и в 2023 году. Сумма будет небольшой, несмотря на то, что расходы бюджета превысят доходы. В связи с этим определенное давление на платежный баланс сохранится, так как это связано с тем, что ожидается увеличение объема импорта и погашение крупных бондов и кредитов Банка развития», - сказал Хосе Лунц.

В отчете Всемирного банка также упоминаются риски, которые могут негативно повлиять на перспективы экономики. В частности, ужесточение своей денежно-кредитной политики развитыми странами, обострение геополитической напряженности, накопление государственных долгов, в том числе неопределенность, связанная с контрактами на экспорт угля, могут оказать негативное влияние на экономику.

Экономисты банка объяснили, что, хотя экономический рост в 6 проц реален из-за активизации добычи полезных ископаемых, структурные изменения, которые поддерживают диверсификацию экономики, важны для обеспечения устойчивого роста и повышения устойчивости к внутренним, внешним и суровым климатическим воздействиям.

Кроме того, в отчете выдвигается ряд предложений, таких как расширение возможностей трудоустройства для рабочей силы, повышение ее квалификации и создание всеобъемлющей информационной системы о рынке труда. За счет расширения возможностей женщин в качестве рабочей силы, предоставления больше возможностей молодежи и вовлечения городских жителей на рынок труда, участие в рабочей силе возрастет и станет серьезным стимулом для развития страны. В отчете также отмечается важность бюджетной дисциплины и реформ государственного управления.

В своем отчете Всемирный банк рекомендует принять меры по увеличению валютных резервов Монголии, снижению давления на платежный баланс, обеспечению гибкости обменного курса, реализации инвестиционных проектов в порядке очередности в зависимости от их эффективности, стоимости и важности, а также увеличению экспортных поступлений и притока финансового капитала.

Фото: montsame.mn
Теги
Монголия Всемирный банк прогноз

Все новости

В Бурятии жители села переправляются через реку как могут
20.04.2023 в 14:02
В квартирах жителей Улан-Удэ похолодало
20.04.2023 в 13:29
Всемирный банк прогнозирует в 2023 году рост экономики Монголии почти на 6%
20.04.2023 в 13:23
Корвет «Алдар Цыденжапов» поразил береговые укрепления условного противника
20.04.2023 в 12:54
Самбист из Бурятии стал чемпионом Европы
20.04.2023 в 12:32
В Бурятии на Гусиноозёрской ГРЭС модернизируют энергоблок, работающий более 45 лет
20.04.2023 в 12:12
В селе Хилгана впервые запустили связь 4G
20.04.2023 в 12:04
В Бурятии впервые пройдет форум креативных индустрий
20.04.2023 в 11:52
Жителей Бурятии приглашают на службу по контракту
20.04.2023 в 11:30
В Бурятии педиатр, осужденная по делу Котенко, подала апелляцию
20.04.2023 в 11:25
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 апреля

Читайте также
В Бурятии жители села переправляются через реку как могут
Старый мост разобрали строители, а понтонный почти затонул
20.04.2023 в 14:02
В квартирах жителей Улан-Удэ похолодало
Мэрия уже направила письмо в прокуратуру с просьбой разобраться с ТГК-14
20.04.2023 в 13:29
Корвет «Алдар Цыденжапов» поразил береговые укрепления условного противника
Корвет в Японском море вел артиллерийскую стрельбу из 100-мм корабельной артустановки А-190
20.04.2023 в 12:54
В Бурятии на Гусиноозёрской ГРЭС модернизируют энергоблок, работающий более 45 лет
После модернизации энергоблока №2 его электрическая мощность увеличится со 190 МВт до 210 МВт
20.04.2023 в 12:12
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru