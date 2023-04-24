Общество 24.04.2023 в 09:00

Трудоустройство на сезонные работы

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Текст: Номер один
Трудоустройство на сезонные работы
Номер один

Вопрос: «Как можно устроиться на временную работу?»

Маргарита Николаевна Р.

Весной и летом многие люди находят себе временную работу или подработку. Они устраиваются на сезонные работы. К ним относятся, например, действия по озеленению территорий, уборке мусора, покраске, сбору урожая.

Для того, чтобы не возникло проблем с оплатой труда, нужно помнить про ряд норм, которые действуют в отношении сезонной занятости. Как правило, продолжительность сезонных работ варьируется в пределах 6 месяцев и привязки к конкретным датам их начала и окончания не имеет.

Условие о сезонном характере работы должно быть указано в трудовом договоре. В противном случае договор считается заключенным на неопределенный срок.

Когда прекращаются трудовые отношения?

Дата прекращения трудовых отношений по выполнению сезонных работ в трудовом договоре может не указываться. Основание увольнения -юридический факт окончания конкретного сезона.

Если работник не был уволен по окончании сезона, трудовые отношения с ним считаются продолженными на неопределенный срок. Если к работам привлечена беременная женщина, то после окончания сезона трудовые отношения с ней сохраняются до окончания ее беременности. Если работник захочет расторгнуть трудовой договор досрочно, то он обязан в письменной форме предупредить работодателя за 3 календарных дня.

В случае ликвидации организации, сокращения численности или штата работников работодатель обязан предупредить работника в письменной форме под роспись не менее чем за 7 календарных дней.

Выходное пособие выплачивается в размере 2-недельного среднего заработка. Оплачиваемые отпуска предоставляются из расчета два рабочих дня за каждый месяц работы.

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