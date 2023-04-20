В квартирах жителей Улан-Удэ похолодало

В Улан-Удэ в ночь с 19 на 20 апреля ТГК-14 без объяснения причин понизила температуру теплоносителя на магистральных сетях до 66 градусов, при технологическом режиме от 70 до 75 градусов. Как сообщили в Комитете городского хозяйства, похолодание в квартирах заметили жители улиц Онохойская, Гармаева и переулка Ростовский. Улан-удэнцы обратились в управляющие организации.– К обеду стало очень холодно, ветер поднялся, батареи были еле живые. Обратились в управляющую компанию, они сделали замеры. В двух комнатах было 16 градусов. К вечеру в квартире потеплело, – рассказала жительница ул. Онохойская Светлана.ТГК-14 подтвердила снижение температуры теплоносителя, но причину этого в компании сразу не назвали. В дальнейшем от старшего дежурного смены ТЭЦ-1 поступило сообщение о том, что снижение параметров связано с «зависанием» угля в бункерах.«На 6 утра температура на подающем трубопроводе стала выше на 3-4 градуса, но это все равно на 10-12 градусов ниже заданных параметров температуры теплоносителя. По данному факту направлены письма в прокуратуру Бурятии. Ранее, в марте, в Единую диспетчерскую службу города поступали многочисленные звонки от горожан со всех трех районов на снижение температуры в домах», - сообщили в мэрии города.Фото: «Номер один»