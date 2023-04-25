Общество 25.04.2023 в 09:00

Раздел имущества, если есть дети

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Текст: Номер один
Раздел имущества, если есть дети
Pixabay

Вопрос: «Как делится имущество, если есть дети?»

По умолчанию совместно нажитое имущество делится поровну между бывшими супругами. Интересы ребенка учитываются отдельно (например, в том случае, если он владеет долей в недвижимости, ущемить его права в данном случае нельзя, и эта доля просто не учитывается при разделе недвижимости).

Однако в ряде случаев при разводе через суд (а когда есть несовершеннолетние дети и супруги не смогли достичь договоренности по всем вопросам, развод осуществляется только через суд) возможно отступление от принципа равного разделения. Правда, для этого необходимо наличие обстоятельств, которые делали бы такую ситуацию возможной.

Среди них:

- несколько детей, и все они остаются жить с одним из родителей;

- наличие ребенка-инвалида;

- доходы одного из родителей существенно ниже другого, и именно с ним остается жить ребенок;

- второй родитель отказывается принимать активное участие в жизни ребенка (или это уже происходит по факту).

Если один из родителей заявляет об одном или нескольких из этих обстоятельств, суд может совместно нажитое имущество разделить не поровну, а отдав предпочтение одному из родителей.

Если супруга беременна, то в такой ситуации развод возможен только через суд и исключительно в том случае, если жена согласна. По собственной инициативе начать развод мужчина не может в течение беременности жены и еще год после рождения ребенка. Если же жена согласна, интересы нерожденного ребенка при разводе не учитываются. Но суд может принять во внимание особые обстоятельства, если они есть.

Родители могут сами договориться, как именно они разделят имущество. В этом случае возможна любая ситуация, вплоть до того, что один из бывших супругов все оставляет другому. Это фиксируется в специальном документе.

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