Общество 27.04.2023 в 09:00

Диспансеризация по полису ОМС

Можно ли пройти бесплатно?
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Текст: Номер один
Диспансеризация по полису ОМС
Pixabay

Вопрос: «Как по полису ОМС пройти диспансеризацию?» 

Елена П.

Диспансеризация - это оценка общего состояния здоровья человека. Она также позволяет выявить возможные проблемы со здоровьем на самом раннем этапе.

Можно ли пройти диспансеризацию бесплатно? Все россияне могут пройти диспансеризацию бесплатно по полису ОМС. При этом граждане моложе 40 лет проходят диспансеризацию раз в 3 года. Граждане старше 40 лет проходят диспансеризацию ежегодно.

Кто проходит углубленную диспансеризацию? Переболевшие COVID-19. Этот вид диспансеризации нужен для анализа рисков развития заболеваний после перенесенного коронавируса.

Записаться на диспансеризацию можно через портал госуслуг или в поликлинике по месту прикрепления. Необходимы паспорт РФ и полис ОМС.

Как проходит обследование? В назначенный день нужно прийти в поликлинику к назначенному времени. Получить в регистратуре маршрутный лист (в нем уже указан весь перечень обследований и анализов).

Первый этап диспансеризации можно пройти за 1-3 дня. При этом работодатель должен предоставить один оплачиваемый выходной день сотруднику раз в три года. А если сотруднику 40 лет и более, то оплачиваемый выходной предоставляется каждый год. Сотрудники предпенсионного и пенсионного возраста имеют право на два оплачиваемых выходных дня.

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