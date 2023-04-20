Общество 20.04.2023 в 15:33

Ярмарка «Наш сад-огород» пройдет в Улан-Удэ с 5 по 7 мая

В начале мая она также состоится во всех районах республики
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Текст: Номер один
Ярмарка «Наш сад-огород» пройдет в Улан-Удэ с 5 по 7 мая
В Улан-Удэ с 5 по 7 мая развернет продажу весенняя сельскохозяйственная ярмарка «Наш сад-огород». Жители и гости столицы смогут купить рассаду и саженцы к дачному сезону сразу на четырех торговых площадках столицы Бурятии, сообщили в минсельхозпроде республики.

Сельскохозяйственная ярмарка «Наш сад-огород» в этом году пройдет на рынках «Крестьянский», «Центральный» и «Стимул» на Левом берегу, а также на торговой площадке в сотых кварталах.

Традиционно на ярмарке будут продавать семена, рассаду овощей, цветов, саженцы, удобрения и инвентарь. На Крестьянском рынке будет еще и продажа поросят, кур, кроликов, цыплят и уток.

Также в начале мая ярмарка «Наш сад-огород» пройдет во всех районах республики.

Фото: минсельхозпрод Бурятии
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