Ярмарка «Наш сад-огород» пройдет в Улан-Удэ с 5 по 7 мая

В Улан-Удэ с 5 по 7 мая развернет продажу весенняя сельскохозяйственная ярмарка «Наш сад-огород». Жители и гости столицы смогут купить рассаду и саженцы к дачному сезону сразу на четырех торговых площадках столицы Бурятии, сообщили в минсельхозпроде республики.Сельскохозяйственная ярмарка «Наш сад-огород» в этом году пройдет на рынках «Крестьянский», «Центральный» и «Стимул» на Левом берегу, а также на торговой площадке в сотых кварталах.Традиционно на ярмарке будут продавать семена, рассаду овощей, цветов, саженцы, удобрения и инвентарь. На Крестьянском рынке будет еще и продажа поросят, кур, кроликов, цыплят и уток.Также в начале мая ярмарка «Наш сад-огород» пройдет во всех районах республики.Фото: минсельхозпрод Бурятии