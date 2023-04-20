Общество 20.04.2023 в 15:47

Поезд Иркутск – Улан-Батор с 1 мая будет курсировать два раза в неделю

В составе поезда – вагоны СВ и купе, а также вагон с купе для маломобильных пассажиров
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Поезд Иркутск – Улан-Батор с 1 мая будет курсировать два раза в неделю
С 1 мая 2023 года международный поезд №306/305 Иркутск – Улан-Батор увеличивает частоту курсирования до двух раз в неделю, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги.

Состав будет на регулярной основе отправляться из России в Монголию по пятницам и понедельникам, а в обратном направлении –  по вторникам и субботам.

Расписание останется прежним: из Иркутска поезд  будет уходить в 07:57 утра и прибывать в Улан-Батор в 06:38 на следующее утро. В обратном направлении из столицы Монголии поезд будет отправляться в 15:22 и возвращаться в Иркутск в 15:15 на следующий день. Время указано местное.

В составе поезда – комфортабельные вагоны СВ и купе, а также вагон со специализированным купе для маломобильных пассажиров. Оформить проездные документы можно на сайте ОАО «РЖД», в приложении «РЖД Пассажирам» или в кассах вокзалов.
  
Фото: pixabay.com
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Россия Монголия желдороги поезд

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