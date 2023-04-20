Поезд Иркутск – Улан-Батор с 1 мая будет курсировать два раза в неделю

С 1 мая 2023 года международный поезд №306/305 Иркутск – Улан-Батор увеличивает частоту курсирования до двух раз в неделю, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги.Состав будет на регулярной основе отправляться из России в Монголию по пятницам и понедельникам, а в обратном направлении – по вторникам и субботам.Расписание останется прежним: из Иркутска поезд будет уходить в 07:57 утра и прибывать в Улан-Батор в 06:38 на следующее утро. В обратном направлении из столицы Монголии поезд будет отправляться в 15:22 и возвращаться в Иркутск в 15:15 на следующий день. Время указано местное.В составе поезда – комфортабельные вагоны СВ и купе, а также вагон со специализированным купе для маломобильных пассажиров. Оформить проездные документы можно на сайте ОАО «РЖД», в приложении «РЖД Пассажирам» или в кассах вокзалов.Фото: pixabay.com