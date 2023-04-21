Общество 21.04.2023 в 08:57
В Бурятии открыт сезон трагических ДТП с мотоциклами
В Северо-Байкальском районе погиб 18-летний водитель мотоцикла «ИЖ» без прав и мотошлема
Текст: Номер один
В Бурятии накануне днем в Северо-Байкальском районе 18-летний водитель мотоцикла «ИЖ», не имеющий прав, следуя по улице Горной села Байкальское, наехал на земляную насыпь и опрокинулся.
От полученных травм молодой человек скончался на месте происшествия. Был без мотошлема, сообщили в республиканской ГИБДД. Таким образом, открыт печальный список трагических ДТП с мотоциклистами в наступающий байкерский сезон.
Фото: ГИБДД
От полученных травм молодой человек скончался на месте происшествия. Был без мотошлема, сообщили в республиканской ГИБДД. Таким образом, открыт печальный список трагических ДТП с мотоциклистами в наступающий байкерский сезон.
Фото: ГИБДД