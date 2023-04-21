Общество 21.04.2023 в 08:57

В Бурятии открыт сезон трагических ДТП с мотоциклами

В Северо-Байкальском районе погиб 18-летний водитель мотоцикла «ИЖ» без прав и мотошлема
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В Бурятии открыт сезон трагических ДТП с мотоциклами
В Бурятии накануне днем в Северо-Байкальском районе 18-летний водитель мотоцикла «ИЖ», не имеющий прав, следуя по улице Горной села Байкальское, наехал на земляную насыпь и опрокинулся.

От полученных травм молодой человек скончался на месте происшествия. Был без мотошлема, сообщили в республиканской ГИБДД. Таким образом, открыт печальный список трагических ДТП с мотоциклистами в наступающий байкерский сезон.

Фото: ГИБДД
    
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