В Бурятии открыт сезон трагических ДТП с мотоциклами

В Бурятии накануне днем в Северо-Байкальском районе 18-летний водитель мотоцикла «ИЖ», не имеющий прав, следуя по улице Горной села Байкальское, наехал на земляную насыпь и опрокинулся.От полученных травм молодой человек скончался на месте происшествия. Был без мотошлема, сообщили в республиканской ГИБДД. Таким образом, открыт печальный список трагических ДТП с мотоциклистами в наступающий байкерский сезон.Фото: ГИБДД