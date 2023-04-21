В Бурятии уже наполовину построили дамбу в Наушках

Строительство дамбы вдоль берега Селенги в селе Наушки выполнено на 47%: уже завершено устройство первого слоя и каменной призмы. Как сообщили в Минстрое Бурятии, сдать объект планируется до конца этого года.Строительство дамбы началось в апреле 2022 года. Она строится от нулевого километра на границе с Монголией, ее протяженность составляет 4,1 км. В конце прошлого года проектная документация была скорректирована из-за изменения русла реки, но на сроки сдачи объекта это никак не повлияет.«Работы идут в соответствии с графиком. Все, что было запланировано на прошлый год - выполнено. Проведено устройство первого слоя дамбы из супеси с уплотнением, а также работы по устройству каменной призмы. Стоимость строительства объекта составит 463 млн. рублей», - рассказал первый заместитель начальника Управления капитального строительства Бурятии Нима Цыренов.«В прошлом году мы провели подготовительные работы, сделали подъездные пути, выполнили заготовку материалов. После того, как прошел нерестовый период, мы приступили непосредственно к строительству дамбы. На данный момент выполнено порядка 47 % от общего объёма работ. Осталось только поднятие самого тела дамбы и ее укрепление. По проекту мы должны завершить в начале декабря, но мы думаем, что можем закончить работы раньше»,- рассказал начальник участка подрядной организации Андрей Кондратьев.Напомним, после подтопления Наушек в августе 2021 года Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура подала иск в Минприроды РФ, требуя обеспечить посёлок защитным сооружением. Суд иск удовлетворил, на строительство дамбы выделили средства из федерального бюджета.Фото: Минстрой Бурятии