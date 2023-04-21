Общество 21.04.2023 в 10:19

В Селенгу выпустят 2 миллиона мальков омуля

Это станет компенсацией ущерба, нанесенного в ходы строительства дамбы
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Текст: Константин Воронов
В Селенгу выпустят 2 миллиона мальков омуля
Управление капитального строительства Бурятии закупит два миллиона мальков омуля, которых выпустят в реку Селенга.

«Восстановление популяции байкальского эндемика проведут в рамках строительства дамбы в селе Наушки Кяхтинского района. Таким образом будет компенсирован ущерб, нанесенный биоресурсам в ходе строительных работ», - сообщили в ведомстве.

Контракт на закуп мальков уже заключен, его стоимость составила более 5 млн рублей. Выпустить омуль в открытые воды планируют в мае этого года.

Напомним, строительство дамбы протяженностью 4 км в Наушках началось в 2022 году, сдать объект планируют в конце этого года. На сегодняшний день строители уже выполнили почти половину предусмотренных проектом работ. Стоимость дамбы составит 463 млн. рублей.

Фото: Минстрой Бурятии
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