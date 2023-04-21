Общество 21.04.2023 в 11:46

В Бурятии ждут появления «Арктура»

Новый подвариант коронавируса считается более заразным
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии ждут появления «Арктура»
В России выявлены случаи заболевания новым подвариантом коронавируса «Арктур» (мутация штамма «Омикрон»). Он может обладать большей заразностью, но не отличается высокой патогенностью.

Как сообщил Главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев, в республике пока не зафиксированы случаи заболевания «Арктуром», однако его появление «не исключено и вполне вероятно».

«Меры профилактики и стандарты лечения сохраняются прежними. Чтобы снизить риски заболевания, я прошу не забывать о соблюдении правил личной гигиены, ношении масок в многолюдных местах, а также о своевременном обращении за медицинской помощью при заболевании», - призвал Сергей Ханхареев.

Отметим, медики не прогнозируют значительного роста заболеваемости в связи с появлением «Арктура». Небольшой подъем можно ожидать приблизительно через месяц, так как вирусу требуется некоторое время, чтобы распространиться, но затем он просто вытеснит текущие подвиды. По словам инфекционистов, в целом «сохранится та же вялотекущая ситуация, которая есть у нас с осени». Почти все население России уже переболело коронавирусом естественным путем, и, если учитывать, что более 60% россиян сделали прививки, можно говорить, что у граждан выработался комбинированный иммунитет против заболевания, который позволит легко перенести новые подвиды «омикрона».

Фото: pixabay.com
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