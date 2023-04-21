Общество 21.04.2023 в 14:29

Родным погибшего на СВО военнослужащего Виктора Елбонова вручены его награды

Наш земляк ходе спецоперации спас своего командира ценой своей жизни
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Родным погибшего на СВО военнослужащего Виктора Елбонова вручены его награды
Глава Бурятии Алексей Цыденов передал сегодня орден Мужества и Георгиевский крест родным погибшего военнослужащего Виктора Елбонова, уроженца села Харгана Селенгинского районам. Вручение боевых наград состоялось в ходе рабочей поездки в Селенгинский район, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Военнослужащий Виктор Елбонов в ходе спецоперации спас своего командира ценой своей жизни. За подвиг он награжден орденом Мужества и Георгиевским крестом посмертно.

Глава Бурятии в рамках рабочей поездки в Селенгинский район провел школьный урок в рамках проекта «Разговор о важном» для учеников старших классов Харганатской школы. Этот проект программ патриотического воспитания подрастающего поколения призван укрепить духовные ценности молодежи, гордость своей историей.

«Много таких случаев, когда раненый наш боец остаётся, когда не может уже отходить, и прикрывает своих сослуживцев. Ребята рассказывали, когда они отходили, один остался, сказал: «Ребята, уходите, я остаюсь». Остался и стоял до конца, вызвав артиллерийский огонь на себя. Он погиб, но защитил друзей. И таких случаев много. И сегодня мы вручали вашему земляку Виктору Елбонову орден Мужества и Георгиевский крест - это боевые награды настоящим воинам и настоящим героям. Сегодня там наши ребята защищают страну, нас с вами, нашу Родину и наше будущее. Поэтому важно знать об этих событиях - знать своих героев», - отметил Алексей Цыденов.

Алексей Цыденов рассказал школьникам о Героях России, о земляках, которые сегодня защищают Родину в зоне социальной военной операции.

Фото: egov-buryatia.ru
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