Житель Бурятии выиграл суд у монополиста

«Номер один» уже рассказывал о 85-летнем пенсионере из Каменска, бросившем вызов ТГК-14. Сначала Георгий Каргапольцев добился того, чтобы компания ввела новый теплосчетчик в эксплуатацию, а затем получил перерасчет на сумму более 40 тыс. рублей и добился компенсации за затопление дома, произошедшее по вине ТГК-14.Напомним, теплосчетчик Георгий Иванович, проживающий в поселке Каменске, поставил давно и исправно им пользовался до того момента, пока устройство не стало непригодным.В мае 2021 года ПАО «ТГК-14» проводило гидравлические испытания трубопровода системы централизованного теплоснабжения поселка Каменска. При проведении испытаний на трубопроводе прорвало теплотрассу. Вода бурным потоком побежала по трассе, скапливаясь в низине - в том месте, где стоит дом Георгия Каргапольцева. Вода бежала в течение трех часов, аварию устранили лишь после того, как в дело вмешался глава поселения.В результате внезапного потопа у пенсионера вышел из строя теплосчетчик. Кроме того, через размытый грунт вода попала в подполье, из-за чего частично разрушился фундамент.Время шло, а возмещать нанесенный ущерб пенсионеру никто не собирался. Георгий Иванович купил новый теплосчетчик, который обошелся ему в 72 589 рублей.Затем пенсионер обратился в ТГК-14 за разъяснениями - что со счетчиком делать дальше, как ввести его в эксплуатацию. Ту-то и начались его мытарства. Дедушке поневоле пришлось стать экспертом в сфере теплоснабжения.В компании потребовали написать заявление на выдачу технических условий, разработать проект узла учета и согласовать его. Каргапольцев самостоятельно нашел подрядную организацию, разработавшую проект стоимостью 20 000 рублей и установила прибор учета. Установка и монтаж узла учета тепловой энергии (УУТЭ) обошлись Георгию Ивановичу еще в 27 411 рублей.ТГК-14 выдала ряд замечаний к рабочему проекту УУТЭ, однако, даже после того, как пенсионер откорректировал проект, энергетики каждый раз находили новые недоработки, которые нужно устранить.Отметим, все это время плату за тепло пенсионеру начисляли по нормативу, ведь счетчик в эксплуатацию не принимали.За защитой своих прав пенсионеру из Каменска пришлось обратиться в суд, где он потребовал у ТГК-14 возместить затраты на покупку и установку нового теплосчетчика и понудить компанию принять прибор в эксплуатацию.Как мы сказали выше, платить пенсионеру приходилось по тем счетам, которые ему выставляла ТГК-14. Всего за полтора года Георгий Иванович оплатил за услугу отопления 95 тыс. рублей.Однако все это время Каргапольцев фиксировал показания своего теплосчетчика. Кроме того, поскольку прибор «умный», в нем сохраняется нестираемый архив. Разница между начислениями ТГК-14 и показаниями теплосчетчика составила 45 тыс. рублей.Как видим, бороться было за что. Осенью 2022 года пенсионер подал иск в суд на ТГК-14 о защите прав потребителей, в котором требовал произвести перерасчет и начислять ему оплату за услугу отопления по фактическим показателям.На протяжении судебных заседаний выяснялось, что же все-таки получает потребитель в жилом доме – тепловую энергию или коммунальную услугу отопления.Если в первом случае при потреблении тепловой энергии требуется получение технических условий и разработка рабочего проекта узла учета, то во втором случае применяются правила предоставления коммунальных услуг для собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирных и жилых домах.В случае Георгия Ивановича получение технических условий и разработка проекта не требовались, о чем ему написал Минстрой РФ, который уполномочен правительством России давать разъяснения по применению указанных правил. Соответственно, требования, которые к пенсионеру выдвигала ТГК-14, были неправомерными.Минстрой РФ указал, что получение технических условий и разработка проекта необходимы в случаях, если устанавливается общедомовой прибор учета, а поскольку в жилом доме стоит индивидуальный прибор учета коммунальной услуги, выполнение этих условий не требуется.Также хотелось бы отметить, что суд назначал экспертизу, но почему-то вопросы, которые должен был разъяснить эксперт, сам он и составил. Вопросы касались соответствия рабочего проекта выданным техническим условиям, и, разумеется, эксперт сделал вывод, что проект не соответствует.Неприятно пенсионеру вспоминать и равнодушные отписки от местных министерств, и ведомств, которые единогласно в его споре с ТГК-14 заняли сторону монополиста, даже не вникнув в особенности правил предоставления коммунальных услуг.Обращение ветерана, поданное главе Республики Бурятия на встрече с жителями Кабанского района еще в августе 2021 года, было перенаправлено в Госстройжилнадзор с просьбой разобраться в его деле, а также оказать помощь по вводу теплосчетчика в эксплуатацию. Ответ на свое обращение пенсионер получил только в декабре, хотя по закону государственные организации должны рассматривать обращения граждан в течение 30 дней с момента его регистрации. Сотрудники Госстройжилнадзора ответили пенсионеру, что, «по информации ТГК-14, устраняются замечания в проекте», с самим Георгием Ивановичем никто не связывался и не уточнял детали. Примерно такой же ответ, «по информации ТГК…», подготовил минстрой республики. Да и Республиканская служба по тарифам, куда также поступило обращение, заодно проинформировала о порядке установления тарифов. В общем, написали обо всем и ни о чем, конкретного ответа на свое обращение и просьбу о помощи потребитель не дождался, но чиновники поработали - подготовили отписки, а то, что этот проект вообще не требуется, доказывать пришлось в судебных заседаниях.Причем когда Георгий Каргапольцев получил ответ от Минстроя России, Госстройжилнадзор ответил, что разделяет мнение минстроя, но «требование ТГК-14 о предоставлении проекта учета тепловой энергии правомерно».Верховный суд Бурятии при рассмотрении дела Георгия Каргапольцева, к счастью, отмел все доводы, которыми руководствовались представители ТГК-14, а также выводы эксперта, долгое время не желавшие принимать прибор учета в работу. Суд признал право пенсионера платить по счетчику, а не по нормативам с момента установки нового теплосчетчика. Теперь компании придется сделать перерасчет и вернуть Георгию Ивановичу незаконно выуженные у него деньги.13 января 2023 года прибор учета тепловой энергии у Георгия Ивановича наконец-то ввели в эксплуатацию и обязали произвести перерасчет по фактическим показаниям прибора учета с момента его установки.Кроме того, являясь получателем мер социальной защиты как инвалид II группы в виде компенсации затрат на коммунальные услуги, Георгий Иванович выяснил следующее: в период начисления платы по нормативу указанная льгота была в два раза выше, чем тогда, когда он платил по счетчику, а это расходы федерального бюджета. Возникает вопрос, сколько бюджетных средств можно сэкономить, если научиться правильно и оперативно применять нормативные акты, принятые правительством? Тогда бы и судебным органам было намного проще, и количество дел сократилось в разы.Еще одну победу пенсионер одержал в Кабанском районном суде 21 марта. Георгий Каргапольцев подал иск к ТГК-14 о возмещении ущерба, который он понес в результате подтопления его дома. Представители компании ущерб возмещать не хотели, ссылаясь на то обстоятельство, что причиной затопления стало отсутствие герметизации ввода помещения.Однако суд с позицией ТГК-14 не согласился.«Само по себе отсутствие герметизации ввода не может являться причиной затопления. Причиной поступления воды в подполье и подтопления фундамента стал прорыв трубы на тепловых сетях, ответственность за эксплуатацию которых возложена на ПАО «ТГК-14», что свидетельствует о ненадлежащем исполнении обязательства по обеспечению технического состояния тепловых сетей, непринятии мер по своевременному выявлению аварийного повреждения трубопровода, а также своевременному отключению подачи воды», - сделал вывод суд. А это повод задуматься муниципальным властям в части того, кому доверено право эксплуатировать муниципальное имущество и к чему может привести такая деятельность.В результате семья Каргапольцевых смогла взыскать с компании значительную сумму. Хочется надеяться, что этих денег хватит, чтобы отремонтировать дом – из-за трещин в фундаменте стены и полы ходят ходуном.Из ответа на наш запрос в ТГК-14 следует, что в сложившейся ситуации виноват сам пенсионер. Изначально он подал заявление на ввод в эксплуатацию узла учета, а должен был подать заявление на индивидуальный прибор учета.- Каргапольцев обратился в ТГК-14 с заявлением о выдаче технических условий для разработки проекта узла учета. Самостоятельно найдя проектную организацию и разработав с ней проект узла учета, заявитель представил этот проект в ТГК-14 для согласования. Однако проект был недоработан, поскольку не содержал расходомера на системе горячего водоснабжения. Специалисты ТГК-14 сообщили Каргапольцеву, что для согласования проекта необходимо устранить это замечание. Они разъяснили, что проект узла учета нужно вернуть на доработку разработчику. Однако заявитель так и не сделал этого, зато обратился в суд, - сообщили «Номер один» в ТГК-14.Чтобы избежать судебных тяжб, заявителю достаточно было устранить замечание по проекту узла учета, что ему и разъяснили сотрудники ТГК-14. Либо сразу отказаться от горячего водоснабжения и принять прибор на коммерческий учет в качестве индивидуального, то есть фиксирующего параметры только одного коммунального ресурса.Пенсионер из Каменска прошел около 30 судов, чтобы защитить свое право на использование прибора учета при определении количества тепловой энергии на отопление жилого дома. Хотя дело могло решиться еще полтора года назад, если бы ТГК-14 выполнила свою обязанность – ввела прибор учета тепловой энергии в эксплуатацию, то есть просто исполнила требования, утвержденные постановлением правительства РФ. Тогда бы пенсионеру не пришлось нести дополнительные ненужные затраты, а судьям тратить время на разбор пустякового дела.