В Бурятии бывший инспектор ПДН рассказала об ужасах своей работы

- В системе МВД я выбрала подразделение по делам несовершеннолетних, и в 2018 году меня назначили стажером по должности инспектора ПДН. Спустя три месяца после успешного прохождения стажировки меня назначили инспектором. По итогу в ПДН я проработала четыре года, после чего перевелась в уголовный розыск на оперативную работу, - вспоминает Баяна.





Основная обязанность инспектора по делам несовершеннолетних - защищать права детей, проводить воспитательную работу с трудными подростками и профилактическую с неблагополучными семьями. Но мало кто знает, с чем именно приходится сталкиваться представителям этой непростой профессии.Баяна Шобоева хотела стать сотрудником правоохранительных органов с самого детства. Однако сразу воплотить свою мечту не удалось. Лишь спустя время она попробовала устроиться в полицию.В первую очередь сотрудник по делам несовершеннолетних делает упор на разъяснительные беседы с родителями. Беседы «по душам» - обыденное дело во время рейдов по неблагополучным семьям. Но, как оказалось, сотрудники иногда еще и развлекают детей, пытаясь разнообразить их непростую жизнь.- Своих подопечных детей я водила в цирк, кинотеатры, музеи, также организовывала тематические выезды на природу. К сожалению, по линии ПДН не предусмотрена материальная поддержка семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Но мы всегда стараемся помочь, если есть возможность, - говорит Баяна.Тем не менее пока брошенные на произвол судьбы дети могут насладиться представлением под куполом с приезжими артистами, инспекторы ПДН зачастую видят «цирк» на манеже жилых помещений. Страшно представить, какой хаос и беспорядок Баяна наблюдала в квартирах таких семей.Поделить неблагополучные семьи на определенные категории нельзя. Но условно можно считать, что в той или иной присутствует свой недуг. Например, алкоголь, запрещенные вещества, хроническая безработица и т. д. Баяна Шобоева помнит несколько разных случаев. Одним из таких стала многодетная семья, склонная к алкоголизму.- У меня на учете состояла семья из четырех несовершеннолетних детей, которых воспитывала мать-одиночка. После смерти мужа она стала злоупотреблять алкоголем, уходила из дома, оставляя детей с родственниками. От этого возникли и другие проблемы. Дети пропускали школу, совершали правонарушения, в доме было грязно, я неоднократно привлекала мать к административной ответственности и проводила беседы. Женщина даже лечилась от алкоголизма, но результата не было, - рассказывает бывший инспектор ПДН.В таких семьях почти все деньги уходят на алкоголь. Как правило, в их домах зачастую нет воды, еды, электричества и полноценного отопления. Видя происходящее, инспектор забирает детей. После чего их отправляют в реабилитационные центры до исправления ситуации. Но история, рассказанная выше, не закончилась ничем хорошим. Женщину в итоге лишили родительских прав, а детей передали родной тете.Кроме пустых холодильников и холодных батарей Баяна неоднократно сталкивалась с агрессией, достаточно распространенной чертой «неблагополучников». Чаще всего оскорбления и психологический шантаж идут в ход при появлении органов опеки, изымающих детей из семьи.- Один раз я выехала по сообщению о том, что в доме громко играет музыка. Когда зашла в дом, увидела, что там находится маленький ребенок. Девочке было всего лет пять. Кроме нее в помещении были трое взрослых мужчин и мать, которая спала. Я сделала мужчинам замечание и попросила покинуть помещение, но они отказались. Один из них начал возмущаться и приближаться ко мне. Тогда я предупредила, что если он не остановится, то буду применять спецсредства. С собой у меня был служебный электрошокер, - вспоминает Баяна Шобоева.В тот вечер на помощь подоспели дежурные оперуполномоченные. Все закончилось хорошо. Мужчин выпроводили из дома, на мать составили протокол. Но встречались и более страшные примеры, когда родителям наплевать на своих детей.Интуиция Баяны спасла детей от страшной смерти в январские морозы. Во время очередного рейда инспектор ПДН обнаружила голодных девочек, с трудом подающих голос из-за двери квартиры на Кирзаводе. Их 27-летней матери, дважды привлекаемой за неисполнение родительских обязанностей, дома не оказалось.- Я проверила их семью 31 декабря. Мать сидела дома, готовилась к встрече Нового года. После этого уже в воскресенье, 12 января, я решила проверить эту семью вновь. Интуиция подсказывала, что надо обязательно сделать это после новогодних праздников. Приехав на адрес, я долго стучалась в дверь, но никто не открывал. Это вызвало подозрения. Через некоторое время я услышала за дверью детский голос, что мамы нет дома и она давно ушла. Стало очевидным, что детей надо спасать. Я вызвала МЧС, а также органы опеки и попечительства. Когда открыли дверь, увидели, что дети были голодными и испуганными. В квартире была открыта форточка и горел свет. За окном январь. Старшей девочке было четыре года, она не могла дотянуться до выключателя, на кухне работала плитка, - делится бывший инспектор.У четырехлетней девочки обморожены и воспалены пальцы рук. Но при этом она из последних сил помогала младшей сестре, которой на тот момент не исполнилось даже двух лет.- Первое чувство, которое я испытала, это испуг за младшую девочку. Потому что слышала голос только старшей, она плохо разговаривала и не могла через дверь объяснить, что с малышкой. После того как зашла в квартиру и увидела состояние девочек, мне стало их очень жалко. Представила, какой страх они испытали, находясь одни, без матери. Детей поместили в реабилитационные центры. Их мать я встретила в отделе полиции через неделю, когда ее нашли. На лице увидела только безразличие, - говорит Баяна Шобоева.Благодаря решительным действиям инспектора ПДН малышек удалость спасти. Страшно представить, что могло бы произойти без визита Баяны. Ведь она уже собиралась уходить, как в последний момент услышала детский голосок за железной дверью общежития. Открытое окно в январе, включенная плитка, беспрерывно горящая лампочка. Дочек нерадивой матери забрали органы опеки. Младшая отправилась в детский дом, старшенькая неделю провела в ДРКБ. Обмороженные пальцы удалось сохранить. Но это только на первый раз. Повезло.Рассчитывать на колоссальные перемены в неблагополучных семьях не приходится. Инспекторы чаще сталкиваются с чередой отмазок и оправданий, нежели с положительными результатами. Но все же счастливый финал бывает не только в фильмах.- Одним из направлений деятельности ПДН является работа с трудными подростками. На моем участке состоял на учете несовершеннолетний парень. Он привлекался за приобретение наркотических средств. Сразу было понятно, что подросток связался с плохой компанией. Мать воспитывала его одна, парень часто прогуливал школу, приходил домой поздно. Из-за этого они часто конфликтовали. На момент постановки на учет парню исполнилось 17 лет. За год работы с ним я начала замечать изменения в лучшую сторону. У него даже появился интерес к спорту, поступил в колледж. В свободное от учебы время стал посещать спортивные секции. Как результат у него наладились отношения с мамой. Помню, что при очередной беседе они поблагодарили меня за то, что я помогла ему измениться. Что из наших разговоров с ним он сделал для себя правильные выводы, - с теплотой вспоминает Баяна.К сожалению, таких историй, где можно искренне порадоваться за семью, в практике бывшего инспектора ПДН очень мало. Далеко не все готовы по-настоящему приложить усилия, чтобы изменить свою жизнь. Но все-таки это возможно.Проработав сотрудником правоохранительных органов, Баяна Шобоева уволилась по семейным обстоятельствам и ушла в звании старшего лейтенанта с должности оперуполномоченного уголовного розыска. Несмотря на все кошмары, с которыми ей довелось столкнуться, Баяна очень любила свою работу.- В первую очередь за возможность видеть положительный результат своей работы. Во-вторых, мне нравилось разнообразие, это была работа с людьми, документами, необходимо уметь применять нестандартные способы решения проблем. В-третьих, стабильность и социальный пакет. Вспоминая увиденное, у меня возникает чувство обиды за детей. Что из-за родителей, которых они не выбирали, им приходится с самого детства испытывать отсутствие внимания и заботы от близких людей, - говорит бывший инспектор ПДН.В любом случае всегда остается маленькая надежда, что в каждой семье, находящейся в социально опасном положении, наступят перемены. Таким ячейкам общества Баяна Шобоева может сказать как напутствие только одно: «Никогда не поздно изменить свою жизнь в лучшую сторону, все зависит только от вас».Фото: из личного архива Баяны Шобоевой