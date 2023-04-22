Медик из Бурятии участвовал в спасении свыше 150 военнослужащих в зоне СВО

Уроженец Бурятии Михаил Базаров получил медаль «За отвагу». Об этом сообщает пресс-служба Байкальского базового медицинского колледжа поселка Селенгинск.

«Администрация колледжа, педагогический и студенческий коллективы поздравляют выпускника Байкальского базового медицинского колледжа 2020 года Михаила Баировича Базарова с заслуженной медалью «За отвагу» и проявленный героизм в ходе проведения СВО. В ходе выполнения профессиональных задач в составе подразделения, им была оказана первая доврачебная помощь более 150 военнослужащим с их последующей эвакуацией»,



- поздравляют Михаила в группе.

