Общество 22.04.2023 в 13:53
Медик из Бурятии участвовал в спасении свыше 150 военнослужащих в зоне СВО
Михаила Базарова наградили медалью «За отвагу»
Текст: Алена Завывалова
Уроженец Бурятии Михаил Базаров получил медаль «За отвагу». Об этом сообщает пресс-служба Байкальского базового медицинского колледжа поселка Селенгинск.
«Администрация колледжа, педагогический и студенческий коллективы поздравляют выпускника Байкальского базового медицинского колледжа 2020 года Михаила Баировича Базарова с заслуженной медалью «За отвагу» и проявленный героизм в ходе проведения СВО. В ходе выполнения профессиональных задач в составе подразделения, им была оказана первая доврачебная помощь более 150 военнослужащим с их последующей эвакуацией»,
- поздравляют Михаила в группе.
Сейчас Михаил уже вернулся в Бурятию и продолжает работать по профессии.
Фото: Байкальский базовый медицинский колледж поселка Селенгинск