Общество 22.04.2023 в 20:27

Бурятские туристы смогут попасть в Маньчжурию в апреле

Впервые после пандемии возобновляется маршрут Иркутск-Забайкальск
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Текст: Номер один
Бурятские туристы смогут попасть в Маньчжурию в апреле
Пассажирское направление до границы с Китаем возобновится с 29 апреля, сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.

«Курсирование поезда №328/327 сообщением Иркутск – Забайкальск начнется с 29 апреля. Состав будет отправляться из Иркутска по вторникам и субботам в 00:15 по местному времени и прибывать в Забайкальск по средам и воскресеньям в 09:15. В те же дни поезд будет отправляться в обратном направлении в 13:41 и возвращаться в Иркутск в 18:14 на следующий день», - говорится в сообщении.

Путь до Забайкальска будет составлять 32 часа, обратно – 29 часов.
Для жителей Бурятии данный поезд будет фактически единственной возможностью с комфортом и достаточно бюджетно попасть в Китай с целями туризма и отдыха. Поскольку авиационное сообщение с Китаем из Улан-Удэ (прямой воздушный рейс на Пекин) до сих пор не восстановлено со времён  пандемии COVID-19.



Фото: Номер один
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