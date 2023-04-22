Бурятские туристы смогут попасть в Маньчжурию в апреле

Пассажирское направление до границы с Китаем возобновится с 29 апреля, сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.«Курсирование поезда №328/327 сообщением Иркутск – Забайкальск начнется с 29 апреля. Состав будет отправляться из Иркутска по вторникам и субботам в 00:15 по местному времени и прибывать в Забайкальск по средам и воскресеньям в 09:15. В те же дни поезд будет отправляться в обратном направлении в 13:41 и возвращаться в Иркутск в 18:14 на следующий день», - говорится в сообщении.Путь до Забайкальска будет составлять 32 часа, обратно – 29 часов.Для жителей Бурятии данный поезд будет фактически единственной возможностью с комфортом и достаточно бюджетно попасть в Китай с целями туризма и отдыха. Поскольку авиационное сообщение с Китаем из Улан-Удэ (прямой воздушный рейс на Пекин) до сих пор не восстановлено со времён пандемии COVID-19.Фото: Номер один