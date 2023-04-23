Бурятия: жесть!

В Бурятии открылся комплекс по производству жестяных консервных банок, который стал вторым жестяно-баночным производством на Дальнем Востоке. «Байкальская жестяная компания» реализовала проект в статусе резидента территории опережающего развития (ТОР) «Бурятия», сообщили в пресс-службе правительства республики.Завод размещен на базе мясоконсервного комбината «Бурятмяспром». Мощность комплекса рассчитана на производство до 45 млн банок в год, что обеспечит бесперебойную работу мясоперерабатывающего предприятия, которое ранее закупало тару в других регионах.«Раньше мы закупали тару в Магнитогорске и Приморском крае. Это почти 5 тысяч километров на запад и около 3 тысяч до Приморья. Везти пустую банку было экономически невыгодно и к тому же увеличивало цену самого продукта за счет накладных расходов. Строительство жестяно-баночного комплекса в регионе, прямо на месте производства, стало оптимальным решением. Жестяные банки будут производиться в соответствии с ГОСТом. Герметичные, выполненные из тонкой луженой жести, они рассчитаны на долгосрочное хранение продуктов мясопереработки. Такая тара экологически чистая и безопасная для потребителя, и поможет нашей продукции стать еще более конкурентоспособной», - рассказал генеральный директор ООО «Бурятмяспром» Аламжи Сыренов.«Экономических эффектов у этого проекта много, - считает глава Бурятии Алексей Цыденов. - Первый - это поддержка основного производства «Бурятмяспром», поскольку предприятие выпускает консервную продукцию. При этом вся тара закупается и привозится, себестоимость перевозки достаточно высокая, и это влияет на цену конечного продукта. Теперь производство полностью организовано на месте: и банка, и продукт производятся здесь, это дает гибкость производству - удешевляет готовую продукцию, открывает новые рынки, повышает конкурентоспособность нашей бурятской тушенки и других производных. В совокупности это дает развитие республике в целом. Сегодня на предприятии также запущено первое в России производство упаковки из фольги, например, для каш и паштетов. Это также открывает возможности для выпуска новых видов продукции и, как следствие, появятся новые потребители и заявки на госзаказ».По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) в проект ООО «Байкальская жестяная компания» инвестировано более 6 млн рублей, на предприятии трудятся около 20 местных жителей.«Благодаря статусу резидента ТОР «Байкальская жестяная компания» получила возможность реализовать востребованный проект, получив меры господдержки. Вплоть до 2032 года инвестор сможет рассчитывать на льготы по налогу на прибыль – 5% вместо 20%, льготы по налогу на имущество и пониженные страховые взносы. Мы со своей стороны оказали инвестору всестороннюю поддержку и помогли правильно применить налоговые преференции», - сообщил директор КРДВ Бурятия Дмитрий Хамеруев.По данным КРДВ, сегодня на ТОР «Бурятия» 15 резидентов реализуют проекты в сфере промышленности, медицины, туризма, сельского хозяйства, деревообработки и цифровых технологий. Объем вложений составил почти 2,66 млрд рублей, около 250 человек получили работу на создаваемых предприятиях.Помимо налоговых льгот резиденты ТОР «Бурятия» имеют право на беспошлинный и безналоговый ввоз, хранение, использование иностранных товаров внутри территории опережающего развития, на которой применяется режим свободной таможенной зоны, реэкспортный вывоз товаров (оборудования), а также льготы по налогу на добычу полезных ископаемых (применяется пониженный коэффициент НДПИ). Для инвесторов также предусмотрены существенные административные преференции.Фото: egov-buryatia.ru