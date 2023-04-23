Общество 23.04.2023 в 15:33
Монголия движется к энергодостаточности
С 2024 года страна планирует начать преодолевать дефицит электроэнергии
Текст: Номер один
Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух посетил площадку, где будет построена ГЭС «Эрдэнэ-бурэн», министр энергетики Б.Чойжилсурэн проинформировал его о текущем состоянии энергоснабжения и его дальнейших перспективах, сообщает МОНЦАМЭ.
Монголия производит около 80 процентов своих энергетических потребностей внутри страны, а остальное импортирует из России и Китая. Число потребителей энергии увеличилось на 7-8 процентов, в то время как внутреннее производство энергии увеличилось на 6-7 процентов.
Введены в эксплуатацию энергоблоки на Улан-Баторской ТЭЦ-4, а также на теплоэлектростанциях в городах Эрдэнэт и Дархан, которые играют важную роль в преодолении пиковой нагрузки последних лет.
Было отмечено, что зимняя пиковая нагрузка в 2022-2023 годах достигла 1 476 МВт. Чтобы преодолеть пиковую нагрузку предстоящей зимы, на базе подстанции «Сонгино» будет построен зарядный коллектор, и, при необходимости, будут начаты переговоры о закупке энергии у Китая. Наряду с этим в 2024 году будет введена в эксплуатацию электростанция Боорилжуут мощностью 300 МВт, что позволит преодолеть дефицит энергии в том же году.
Для аймака Ховд завершение строительства гидроэлектростанции «Эрдэнэ-бурэн» создаст более 100 постоянных рабочих мест, а также будет способствовать развитию орошаемого земледелия и туризма, что окажет много положительных эффектов на развитие региона и жизнь местного населения.
Потребление энергии в западном регионе Монголии составляет сейчас 160 млн кВтч в год, из которых 40% вырабатывается Дургунской гидроэлектростанцией. Около 20 млрд тугриков тратится на закупку оставшейся энергии у России и Китая. Гидроэлектростанция «Эрдэнэ-бурэн» мощностью 90 МВт способна вырабатывать 360 миллионов кВтч энергии в год. Ввод в эксплуатацию позволит полностью обеспечить энергией западный регион, а также поддержать энергетическую систему центрального региона.
Фото: montsame.mn
Монголия производит около 80 процентов своих энергетических потребностей внутри страны, а остальное импортирует из России и Китая. Число потребителей энергии увеличилось на 7-8 процентов, в то время как внутреннее производство энергии увеличилось на 6-7 процентов.
Введены в эксплуатацию энергоблоки на Улан-Баторской ТЭЦ-4, а также на теплоэлектростанциях в городах Эрдэнэт и Дархан, которые играют важную роль в преодолении пиковой нагрузки последних лет.
Было отмечено, что зимняя пиковая нагрузка в 2022-2023 годах достигла 1 476 МВт. Чтобы преодолеть пиковую нагрузку предстоящей зимы, на базе подстанции «Сонгино» будет построен зарядный коллектор, и, при необходимости, будут начаты переговоры о закупке энергии у Китая. Наряду с этим в 2024 году будет введена в эксплуатацию электростанция Боорилжуут мощностью 300 МВт, что позволит преодолеть дефицит энергии в том же году.
Для аймака Ховд завершение строительства гидроэлектростанции «Эрдэнэ-бурэн» создаст более 100 постоянных рабочих мест, а также будет способствовать развитию орошаемого земледелия и туризма, что окажет много положительных эффектов на развитие региона и жизнь местного населения.
Потребление энергии в западном регионе Монголии составляет сейчас 160 млн кВтч в год, из которых 40% вырабатывается Дургунской гидроэлектростанцией. Около 20 млрд тугриков тратится на закупку оставшейся энергии у России и Китая. Гидроэлектростанция «Эрдэнэ-бурэн» мощностью 90 МВт способна вырабатывать 360 миллионов кВтч энергии в год. Ввод в эксплуатацию позволит полностью обеспечить энергией западный регион, а также поддержать энергетическую систему центрального региона.
Фото: montsame.mn
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