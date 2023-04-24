Общество 24.04.2023 в 08:30
В горах Бурятии погиб турист
Инцидент произошел на горе Мунку-Сардык на высоте 2613 метров
Текст: Номер один
В Бурятии в Восточных Саянах погиб турист на высоте 2613 метров, сообщили в Главном управлении МЧС России по Бурятии.
Накануне от оперативного дежурного Бурятской республиканской поисково-спасательной службы поступила информация о том, что в Окинском районе на горе Мунку-Сардык, вблизи озера Эхой пострадал мужчина. Для оказания помощи пострадавшему из райцентра Кырен выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.
Когда они прибыли на место происшествия, со слов очевидцев, выяснилось, что мужчина скончался, не приходя в сознание. Проводятся работы по транспортировке тела. Подробности уточняются.
Фото: bpso.ru
Накануне от оперативного дежурного Бурятской республиканской поисково-спасательной службы поступила информация о том, что в Окинском районе на горе Мунку-Сардык, вблизи озера Эхой пострадал мужчина. Для оказания помощи пострадавшему из райцентра Кырен выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.
Когда они прибыли на место происшествия, со слов очевидцев, выяснилось, что мужчина скончался, не приходя в сознание. Проводятся работы по транспортировке тела. Подробности уточняются.
Фото: bpso.ru