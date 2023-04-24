Общество 24.04.2023 в 08:30

В горах Бурятии погиб турист

Инцидент произошел на горе Мунку-Сардык на высоте 2613 метров
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Текст: Номер один
В горах Бурятии погиб турист
В Бурятии в Восточных Саянах погиб турист на высоте 2613 метров, сообщили в Главном управлении МЧС России по Бурятии.

Накануне от оперативного дежурного Бурятской республиканской поисково-спасательной службы поступила информация о том, что в Окинском районе на горе Мунку-Сардык, вблизи озера Эхой  пострадал мужчина. Для оказания помощи пострадавшему из райцентра Кырен выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.

Когда они прибыли на место происшествия, со слов очевидцев, выяснилось, что мужчина скончался, не приходя в сознание. Проводятся работы по транспортировке тела.  Подробности уточняются.

Фото: bpso.ru
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