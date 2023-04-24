Общество 24.04.2023 в 08:54

Поедем к ласковой волне

ВСЖД открыла продажу билетов на поезда Черноморского направления
A- A+
Текст: Номер один
Поедем к ласковой волне
Для пассажиров, планирующих отправиться в поездки к Черноморскому побережью со станций Восточно-Сибирской железной дороги, открыта продажа билетов на поезда южного направления, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Поезд № 205/206 Иркутск – Анапа будет отправляться из Иркутска в 20.40 по вторникам и субботам с 9 мая. В обратном направлении – в 19.40 по четвергам и воскресеньям с 14 мая.

Поезд № 273/274 Северобайкальск – Имеретинский курорт будет отправляться из Северобайкальска в 02.25 по субботам с 13 мая. В обратном направлении – в 12.44 по четвергам с 18 мая.

Поезд № 229/230 Северобайкальск – Анапа будет отправляться из Северобайкальска в 13.10 по понедельникам с 15 мая. В обратном направлении – в 19.40 по субботам с 20 мая.

Поезда будут курсировать до 31 октября 2023 года.

Фото: unsplash.com
Теги
желдороги отпуск предложение

Все новости

В Улан-Удэ застройщик «зажал» обещанные мэрии квартиры
24.04.2023 в 09:45
Трудоустройство на сезонные работы
24.04.2023 в 09:00
Поедем к ласковой волне
24.04.2023 в 08:54
В горах Бурятии погиб турист
24.04.2023 в 08:30
Житель Бурятии оболгал полицейского, чтобы спасти друга от «строгача»
24.04.2023 в 06:00
«Шашлычный» выходной или нормальные каникулы?
23.04.2023 в 17:35
Госархиву Бурятии не хватает цифровой памяти
23.04.2023 в 16:53
В Улан-Удэ началось благоустройство бульвара «Сиреневый»
23.04.2023 в 16:05
Монголия движется к энергодостаточности
23.04.2023 в 15:33
Производителей упаковки заставят ее утилизировать
23.04.2023 в 12:05
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 апреля

Читайте также
В Улан-Удэ застройщик «зажал» обещанные мэрии квартиры
Прокуратуре пришлось выбивать их через суд
24.04.2023 в 09:45
Трудоустройство на сезонные работы
Что нужно знать?
24.04.2023 в 09:00
В горах Бурятии погиб турист
Инцидент произошел на горе Мунку-Сардык на высоте 2613 метров
24.04.2023 в 08:30
«Шашлычный» выходной или нормальные каникулы?
Устроить себе полноценный отпуск в первой декаде мая намерен каждый восьмой работающий
23.04.2023 в 17:35
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru