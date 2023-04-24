Поедем к ласковой волне

Для пассажиров, планирующих отправиться в поездки к Черноморскому побережью со станций Восточно-Сибирской железной дороги, открыта продажа билетов на поезда южного направления, сообщили в пресс-службе ВСЖД.Поезд № 205/206 Иркутск – Анапа будет отправляться из Иркутска в 20.40 по вторникам и субботам с 9 мая. В обратном направлении – в 19.40 по четвергам и воскресеньям с 14 мая.Поезд № 273/274 Северобайкальск – Имеретинский курорт будет отправляться из Северобайкальска в 02.25 по субботам с 13 мая. В обратном направлении – в 12.44 по четвергам с 18 мая.Поезд № 229/230 Северобайкальск – Анапа будет отправляться из Северобайкальска в 13.10 по понедельникам с 15 мая. В обратном направлении – в 19.40 по субботам с 20 мая.Поезда будут курсировать до 31 октября 2023 года.Фото: unsplash.com