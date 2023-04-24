Общество 24.04.2023 в 09:45

В Улан-Удэ застройщик «зажал» обещанные мэрии квартиры

Прокуратуре пришлось выбивать их через суд
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ застройщик «зажал» обещанные мэрии квартиры
Прокуратура Бурятии выявила нарушения законодательства при реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в Улан-Удэ.

«Установлено, что ООО «Бургражданстрой» и администрация Улан-Удэ заключили договор о развитии застроенной территории. В соответствии с договором застройщик обязан передать в муниципальную собственность четыре квартиры для предоставления гражданам, выселяемым из аварийных жилых помещений. В нарушение условий договора копания не исполнила обязательства в срок», - сообщили в надзорном ведомстве.

В связи с этим прокурор обратился в суд с иском о возложении на застройщика обязанности передать в муниципальную собственность Улан-Удэ четыре благоустроенных жилых помещения для дальнейшего предоставления гражданам, выселяемым из аварийного жилья.

Советский райсуд Улан-Удэ требования прокурора удовлетворил. Верховный суд Бурятии решение райсуда оставил без изменения, жалобу ответчика – без удовлетворения.

Напомним, компания «Бургражданстрой» возводит жилищный комплекс «Мегаполис» на 30 домов в Юго-Восточной части Улан-Удэ. По плану инвестор должен построить здесь 1 миллион квадратных метров жилья.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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