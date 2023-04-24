Общество 24.04.2023 в 10:31
В Улан-Удэ горожане вместе с волонтерами собрали 84 тонны мусора
В большом субботнике приняли участие рекордное число участников
Текст: Номер один
Напомним, 22 апреля в Улаг-Удэ прошел большой субботник. Десятки тысяч людей на своих территориях собирали мусор и облагораживали свои улицы.
Волонтеры АНО «Событие» организовали сразу пять акций в разных точках города. Добровольцы убрались на берегу Уды, в детском сквере «Радуга», на Набережной, в районе Богатырского моста и в сквере «Юношеский».
Общие итоги уборки впечатляют: с пяти территорий собрано 479 мешков (~84000 кг.), участие в акции приняли 330 человек. Самые активные участники получили в подарок сертификат от пиццерии «Дзен».
- Всем участникам огромная благодарность за неравнодушие к родному городу. Думаем, мы достойно встретим 100-летие Республики! Впереди целый сезон хороших дел. Присоединяйтесь! – призывает директор АНО «Событие», экозащитник Чингис Болотов.
*Проект реализуется Победителем Международной Премии #МЫВМЕСТЕ, при поддержке средств гранта Ассоциации волонтерских центров.
Волонтеры АНО «Событие» организовали сразу пять акций в разных точках города. Добровольцы убрались на берегу Уды, в детском сквере «Радуга», на Набережной, в районе Богатырского моста и в сквере «Юношеский».
Общие итоги уборки впечатляют: с пяти территорий собрано 479 мешков (~84000 кг.), участие в акции приняли 330 человек. Самые активные участники получили в подарок сертификат от пиццерии «Дзен».
- Всем участникам огромная благодарность за неравнодушие к родному городу. Думаем, мы достойно встретим 100-летие Республики! Впереди целый сезон хороших дел. Присоединяйтесь! – призывает директор АНО «Событие», экозащитник Чингис Болотов.
*Проект реализуется Победителем Международной Премии #МЫВМЕСТЕ, при поддержке средств гранта Ассоциации волонтерских центров.
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