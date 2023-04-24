Общество 24.04.2023 в 10:31

В Улан-Удэ горожане вместе с волонтерами собрали 84 тонны мусора

В большом субботнике приняли участие рекордное число участников
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ горожане вместе с волонтерами собрали 84 тонны мусора
Напомним, 22 апреля в Улаг-Удэ прошел большой субботник. Десятки тысяч людей на своих территориях собирали мусор и облагораживали свои улицы.

Волонтеры АНО «Событие» организовали сразу пять акций в разных точках города. Добровольцы убрались на берегу Уды, в детском сквере «Радуга», на Набережной, в районе Богатырского моста и в сквере «Юношеский». 

Общие итоги уборки впечатляют: с пяти территорий собрано 479 мешков (~84000 кг.), участие в акции приняли 330 человек. Самые активные участники получили в подарок сертификат от пиццерии «Дзен». 

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- Всем участникам огромная благодарность за неравнодушие к родному городу. Думаем, мы достойно встретим 100-летие Республики! Впереди целый сезон хороших дел. Присоединяйтесь! – призывает директор АНО «Событие», экозащитник Чингис Болотов. 

*Проект реализуется Победителем Международной Премии #МЫВМЕСТЕ, при поддержке средств гранта Ассоциации волонтерских центров.

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