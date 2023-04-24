Общество 24.04.2023 в 12:03
В Бурятии сожжены останки павших коров
Местный фермер, нарушая ветеринарное законодательство, пытался бросить их в овраге у реки Хилок
Текст: Номер один
В Бурятии 5 апреля получена информация о нахождении трупов животных (КРС) рядом с рекой Хилок в селе Подлопатки. В ходе проверки факт несанкционированного размещения останков животных подтвердился.
Специалисты государственной ветеринарной службы и управления Россельхознадзора установили владельца трупов животных. Им оказался местный фермер, который вывез останки павших животных в овраг, сообщили в пресс-службе управления.
Ему объявлено предостережение о недопустимости нарушения, а также выдано требование об уничтожении биологических отходов. В результате они сожжены,
Фото: 38fsvps.ru
Специалисты государственной ветеринарной службы и управления Россельхознадзора установили владельца трупов животных. Им оказался местный фермер, который вывез останки павших животных в овраг, сообщили в пресс-службе управления.
Ему объявлено предостережение о недопустимости нарушения, а также выдано требование об уничтожении биологических отходов. В результате они сожжены,
Фото: 38fsvps.ru
ТегиКРС свалка утилизация