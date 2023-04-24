Общество 24.04.2023 в 13:38

В Бурятии официально объявили об отмене шествия «Бессмертного полка»

В этом году акция пройдет в другом формате
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии официально объявили об отмене шествия «Бессмертного полка»
В этом году организаторы всероссийской акции «Бессмертный полк» решили отказаться от традиционного формата шествия, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии. Связано это с обеспечением безопасности населения. Но акция все же пройдет, правда, в другом формате. Главным символом будет, традиционно, портрет ветерана, участника Великой Отечественной войны, труженика тыла, также к ним добавятся фотографии участников СВО.

«Портрет погибших близких можно будет разместить на автомобилях (фото можно прикрепить к стеклам авто), на одежде, на бейджике, а также на сайте polkrf.ru», - сообщили в пресс-службе правительства.

Портрет ветерана на сайте polkrf.ru нужно размещать до конца апреля. Он будет интегрирован в оригинальную цифровую открытку к 9 мая. На этой открытке фотография будет приближаться и увеличиваться, можно будет прочитать текст на ней.

Фото: «Номер один»
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