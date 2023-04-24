В Улан-Удэ жители аварийного дома не знают, когда получат новые квартиры

Сегодня на традиционном брифинге администрации города прокомментировали вопрос с аварийным общежитием по Воронежской 3. На нем выступили первый заместитель руководителя администрации Советского района Олег Светозаров, а также Дмитрий Федоров - зампредседателя комитета по ГО, ЧС и общественной безопасности.

«Принято решение об организации дежурства сотрудников администрации района и комитета в целях информирования населения вблизи этого дома. В рабочие дни организованы дежурства с 16 до 20 часов ежедневно в рабочие дни, в выходные – с 12 до 16 часов»,

– сообщил Дмитрий Федоров.



На сегодня Комбинат по благоустройство оградил здание по периметру. Уже вручены требования по выселению 125 собственникам. В здании 160 квартир, из них 12 муниципальных квартир. Жителям предоставят выплаты в 15 и 18 тысяч рублей для съема жилья. Как уточнили в администрации, размер выплат зависит от площади жилья - для собственников помещений до 10 кв.м. предназначено 15 тысяч рублей на съем жилья, а для тех, чья площадь выше – 18 тысяч рублей. По выплатам обратились в администрацию Советского района обратились только 28 человек.

«Выплаты предоставляются только тем, у кого нет иного жилья. Мы проверяем документы, если у человека зафиксировано иное жилое помещение в городе Улан-Удэ, то, к сожалению, данная выплата не положена»,



- добавили на брифинге.

Кроме того, в доме порядка 38 человек сдавали квартиры в аренду, еще около 20 квартир пустуют, их собственники устанавливаются. По словам Олега Светозарова, сейчас в здании уже нет людей, кто отказывается съезжать.

«Мы оказываем содействие и в ближайшее время сроки будем помогать по найму жилья, по перевозу. Люди, в принципе, понимающие, они уже поняли, что дом находится в аварийной ситуации, выезд из этого здания неминуем»,

- отметил он.



Доступ в дом со 2 мая будет ограничен. В дальнейшем жителям обещают предоставить новое жилье по программе расселения из ветхого и аварийного жилья.

Однако на вопрос журналистов о том, когда именно жителям предоставят новое жилье, ответить пока затрудняются. Дело в том, что дом был признан аварийным только в 2019 году, в связи с этим в программу расселения из ветхого и аварийного жилья он не попал.

В связи с тем, что там введен режим повышенной готовности, и что есть непосредственная угроза обрушения этого жилого дома, этот дом будет включен в программу в первую очередь. До тех пор жителям будут предоставлять упомянутую субсидию на аренду квартиры.

«Дом признан аварийным, но в программу расселения до 2017 года не попал. Сейчас на следующий год будет продолжение программы по переселению из аварийного в нормальное жилье, этот дом будет стоять в первую очередь»,

- отметил Олег Светозаров.



При этом, программа будет формироваться только в 2024 году, жителей дома включат в нее, но непонятно, сколько займет времени переселение горожан.

«В начале года мы только подаем документы, делаем все необходимые расчеты и уже ждем финансирования и подтверждения из федеральных структур»,

- рассказали в администрации.



На вопрос о том, в какие сроки ожидать финансирования на эти цели, ответа пока нет.

«Это не в нашей компетенции, за это другие структуры отвечают. В начале года только подаем документы, будем ждать подтверждения, а когда будет финансирование – сейчас не можем сказать»,

- сказали на брифинге.



При этом вопрос с людьми, кто взял ипотеку на недвижимость в этом доме, будет решаться индивидуально.

«Мы, конечно, в индивидуальном порядке такие вопросы обрабатываем, право собственности за этим помещением сохраняется, но помимо этого будут предоставляться субсидии»,

- отметили в администрации.



Еще один вопрос, который предстоит решить - хватит ли 15 и 18 тысяч рублей на аренду жилья, так как общеизвестно, что в Улан-Удэ весьма высокие цены на аренду недвижимости. Тем не менее, сумма в 15 и 18 тысяч рублей, по словам чиновников, рассчитана по данным Бурятстата.

«По данному вопросу мы встретились с риелторами и компаниями, которые осуществляют сдачу или перепродажу жилых помещений. Обговорили с ними. В случае появления таких квартир они будут к нам обращаться, а мы будем предлагать жителям»,

- сообщили в мэрии.

